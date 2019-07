Troquer chemise et cravate pour Slipknot sur les Plaines

Je les ai connus grâce au premier album, il y a 20 ans , de lancer sans hésitation ce père de famille de Québec. Au cours de cette période, il deviendra tantôt membre d’un groupe d’hommage à des groupes similaires à Slipknot, tantôt professionnel, tantôt papa de quatre enfants et même famille d’accueil. Si sa passion fait réagir, il sait que tout le monde finit par accepter son côté sucré.

Parce que Jean-Christophe Magnan est bien conscient que comme cette marque de céréales populaires, il montre parfois son côté grano , parfois son côté plus éclaté.

Je ne suis pas quelqu’un qui a un look très cliché [d’une personne qui écoute du métal], souligne-t-il. J’ai un travail de bureau, chemise et pantalon. Quand je mentionne à des collègues que je suis un fan de métal, que je chante du métal, les gens ne me croient pas au départ.

J’aime montrer que je peux être très sérieux, mais aussi écouter de la musique qui défoule, qui est moins conventionnelle. J’adore cette dualité. Jean-Christophe Magnan

Un des meilleurs groupes sur scène au monde

L’aspect spectacle est très important dans l'univers métal, comme le souligne Jean-Christophe Magnan qui répète à quelques reprises que Slipknot se démarque largement pour ses concerts enlevants, avec des effets impressionnants et une énergie difficile à égaler.

Ils sont neuf dans le groupe, ils ont des masques, c’est intense comme présence scénique , explique-t-il, en ajoutant qu’il y a toujours de l’action sur la scène, que les spectateurs sont amenés à regarder partout.

Le chanteur principal y est aussi pour quelque chose. Corey Taylor est l’un des meilleurs dans son domaine, d’après lui. Il maîtrise la foule, il lui fait faire ce qu’il veut. C’est un gars charismatique, ça paraît.

Le passionné admet aussi que Slipknot, c’est de la musique agressive, qui agit comme un antidote à la monotonie pour celles et ceux qui gravitent dans cet univers. Le métal, c’est bizarre pour les non-initiés, mais ça prend des musiciens de talent, des gens qui sont de bons techniciens , dit-il.

Il y en a que ça agresse, mais pour moi, c’est comme un exutoire. Tu sors le stress, tu sors le méchant. Ça donne de la drive Jean-Christophe Magnan

Jean-Christophe Magnan est le chanteur de la formation Tidal Wave. Photo : Martin Bélanger pour le Quebec Rock Contest

Ce dernier ajoute qu’il écoute énormément de musique, de différents styles. Il aime le blues et le classique, il écoute aussi de la musique pop ici et là. Jean-Christophe Magnan est aussi un artiste. Il chante dans la formation Tidal Wave, qui reprend les pièces des groupes Trivium et Parkway Drive.

Lundi, lors du concert, il sera avec un groupe d’amis. Il compte profiter de la musique tout en observant les exploits des musiciens sur la scène. La communauté métal est l’fun. Le cliché, c’est : "tu écoutes de la musique agressive, tu dois être agressif". Mais, c’est une communauté tissée serrée. Si quelqu’un tombe, les gens le relèvent. Tout le monde est là pour la musique, raconte-t-il. Oui c’est agressif, mais tout le monde est heureux.

Un mois de mai difficile

Avant d’arriver en sol canadien, Slipknot viendra de terminer une tournée d’une quinzaine de spectacles en Europe. Tout cela alors qu’un des percussionnistes et membres fondateurs a perdu sa fille de 22 ans en mai. Ça épate d’ailleurs Jean-Christophe Magnan de savoir que Shawn Crahan est parti en tournée malgré ce deuil. Mais ça se comprend. Le groupe existe depuis 20 ans, c’est comme une famille , souligne-t-il.

Slipknot en spectacle au Roskilde Festival en 2013. Photo : La Presse canadienne / Thomas Borberg

Il y a également le chanteur qui se remet d’une intervention chirurgicale aux deux genoux, survenue le même mois. Ça ne me fait pas peur [Corey Taylor sera là], il a fait toute la tournée en Europe. Ça semble ok.

Le premier album de Slipknot est paru en 1999. Le groupe est reconnu pour avoir vendu depuis jusqu’à 20 millions d’albums à travers le monde. Sur la scène du Festival d’été de Québec lundi soir, le groupe sera précédé par les formations Light the Torch et Killswitch Engage.