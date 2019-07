Sylvain Cossette, une grande dose de bonheur

CHRONIQUE | Quand on voit Sylvain Cossette sur scène, on comprend pourquoi ça marche si fort. Son nouveau spectacle dédié aux années 80 est solide.

D'abord, peu de chanteurs possèdent un registre vocal aussi grand que le sien. Chanter Take on me, il n'a aucun problème avec ça.

Ensuite, Sylvain Cossette n'a plus de preuve à faire en tant que musicien et mélodiste. Il a choisi minutieusement les pièces phares de l'époque, celles qui s'écoutent encore très bien, qui ont passé l'épreuve du temps : Everybody wants to rule the world, Every breath you take, Talking in your sleep. Finalement, il a vécu les années 80.

Sans chercher à copier l'époque, c'est tout en finesse qu'il nous fait quelques rappels subtils : un petit mouvement de chorégraphie sur Sledgehammer, rappel de la vidéo de l'époque, adopter « l'attitude » propre aux années 80 en chantant Larmes de métal, les slows de fin de soirée dans les bars.

Parlant de bar, l'artiste originaire de Grand-Mère a pris plaisir à rappeler celui de la Plage Idéale de Lac-à-la-Tortue, pour le plus grand plaisir du public qui n'avait aucunement oublié son groupe musical de l'époque, Paradox.

N'ayant aucunement la fibre nostalgique, je me suis prise à danser le grand sourire aux lèvres. Qui peut résister à Africa? Il ne faut jamais bouder son plaisir.

Kaïn : une popularité qui ne faiblit pas

La scène des Voix Multiples a accueilli sa plus grosse foule cette année. Tellement qu'on a dû fermer l'accès au site un certain temps et plusieurs personnes n'ont pu y accéder au début du spectacle.

Steve Veilleux était reconnaissant : C'est la première fois sur cette scène en tant que Kaïn, c'est vraiment touchant vous voir si nombreux.

La scène des Voix Multiples a accueilli sa plus grosse foule cette année avec Kaïn. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Par les années passées, Kaïn se produisait sur la grande scène des Voix Populaires.

Les Québécois sont fidèles à leurs idoles, Kaïn en est la preuve. Sur le parterre, un public représentant toutes les générations. À la troisième chanson, les gens se sont spontanément levés, pour chanter Parle-moi pas des femmes. Plusieurs ne se sont jamais rassis.

Le vaste répertoire du groupe est connu et même les plus récentes chansons ont été adoptées par des centaines de festivaliers qui connaissaient bien toutes les paroles de l'album Welcome Bonheur.

David Goudreau : une voix drôle et poétique

La scène des Voix Acoustiques n'avait rien de chantante ce soir. C'est l'homme de mots, David Goudreau qu'on avait invité pour son spectacle Au bout de ta langue, humour debout et poésie drette.

Un test réussi pour l'organisation du Festivoix. La toute petite scène était pleine de ses admirateurs qui le suivent à travers ses livres, ses slams ou ses chroniques.

Samedi soir, on a en plus, savouré ses talents d'humoristes : Ce n’est pas compliqué: si c'est drôle, c'est de l'humour et si ça ne l'est pas, c'est de la poésie.

David Goudreau a présenté son spectacle Au bout de ta langue, humour debout et poésie drette. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Par son esprit vif, un brin cabotin et son sens de l'autodérision, il nous déride en nous racontant son parcours de vie, où la poésie est souvent venue le replacer sur le droit chemin.

Le public trifluvien a été d'autant plus sensible et attentif à son récit puisque Goudreau est natif de Trois-Rivières. Ainsi, beaucoup de lieux communs ont été évoqués.

Son spectacle acclamé et réclamé ne peut porter aucune autre étiquette que le sceau Goudreau ; une si douce façon de nous faire aimer la poésie.

Un mot sur Les Louanges

À l'heure où j'écris ces récits de festival, je ne peux assister aux spectacles présentés dans les bars, en fin de soirée.

Mais j'ai un bon réseau de contacts, qui m'informe que Les Louanges a fait salle comble au Temps d'une Pinte. On a même dû refuser des gens à l'entrée.

Mes informateurs, des sources sûres, me confient qu'il est encore meilleur en spectacle. J'ai bien l'impression que la Révélation Radio-Canada en chansons reviendra à Trois-Rivières... et peut-être pas dans un avenir lointain.