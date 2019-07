1000 km à vélo pour amasser des fonds au profit de la Maison des greffés Lina Cyr

Pendant 7 jours, les participants vont pédaler dans le cadre du Défi Vélo Amos-Québec 2019 qui vise à amasser de l'argent au profit de la Maison des greffés Lina Cyr.

L'objectif est de recueillir 45 000 $.

Les participants devront rejoindre d'autres équipes à Montréal pour le Défi-vélo de la Maison des greffés les 12 et 13 juillet.

Un défi auquel participe Jacques Larrivée depuis 12 ans.

Une cause qui lui tient vraiment à cœur.

C'est vraiment gratifiant. C'est une cause qui nous tient à cœur, dit-il. La Maison des greffés a sauvé un de nos grands chums il y a 13 ans et depuis qu'on fait le défi, on a rencontré plein de gens qui sont greffés et qui font le Défi vélo Montréal Québec. C'est une belle cause. Pour nous, c'est vraiment important de donner à cette cause-là. Et on voulait aussi se donner un défi personnel entre amis de vélo, de sortir de notre zone de confort.

C'est la première fois que l'équipe va parcourir une distance de 1000 km dans le cadre du même défi, mentionne Jacques Larrivée du comité organisateur.

D'ailleurs, ça sera la seule année que son équipe effectuera ce trajet.

Toutes les années, on a fait le parcours Montréal-Québec, mais là c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile parce que pendant 7 jours on va avoir des journées de 180 km, dans les côtes et autres, donc c'est plus exigeant et il faut s'entraîner en fonction de ces étapes-là.

Il faut avoir une bonne condition physique avant de faire ça. Tout l'hiver, on fait du ski de fond, on joue au hockey et on s'entraîne en vélo en salle et depuis le mois de mai. Il faut que tu roules, plus que t'en fais, plus que tu es en forme , explique Jacques Larrivée.

Une étape entre Rouyn-Noranda et Amos a été organisée samedi.