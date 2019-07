Le coût des heures supplémentaires explose chez OC Transpo

OC Transpo a de la difficulté à trouver des chauffeurs pour ses autobus en attendant la mise en service de la ligne de la Confédération de l’O-Train, ce qui fait bondir le coût des heures supplémentaires de plus de 30 %.

Les chauffeurs d’OC Transpo ont collectivement cumulé tout près de 380 000 heures supplémentaires entre mai 2018 et avril 2019, soit 88 000 heures de plus que pour la même période en 2018.

Ces heures ont coûté 17,3 millions de dollars à l’agence de transport, surpassant de 4,2 millions le montant de l’année précédente.

Ces données n’incluent pas les primes et les avantages que la Ville octroie aux chauffeurs pour les encourager à travailler davantage. Ces mesures ont coûté 6,6 millions de dollars à la Ville, selon une note interne.

Pour un service fiable

Les heures supplémentaires sont nécessaires pour assurer un service adéquat, a plaidé le directeur des opérations du transport en commun de la Ville, Troy Charter.

Ces mesures ne sont qu’une partie des moyens que l’on déploie pour offrir aux usagers un service fiable. Ils ont subi beaucoup d’épreuves dans les dernières années , a-t-il admis.

Toutefois, malgré ces efforts, OC Transpo a de la difficulté à maintenir son taux de fiabilité, le nombre d’annulations et de retards dans le service étant en hausse dans les derniers mois.

La Ville d’Ottawa a transmis des lettres de mises à pied à 345 opérateurs d’autobus en août dernier. À ce moment-là, la ligne de la Confédération devait être lancée en novembre. Or, cette échéance et plusieurs autres ont suivi sans mise en service du train léger. Selon les plus récentes estimations, les trains devraient accueillir leurs premiers passagers en septembre.

Entre-temps, une partie des mises à pied ont été annulées, mais quelques chauffeurs ont tout de même changé d’emploi. En date du 1er juin, la Ville comptait 76 chauffeurs de moins qu’en avril 2018 et 140 postes étaient vacants.

Difficile de recruter pour des emplois temporaires

Troy Charter a soutenu que les retards de la ligne de la Confédération ont aggravé les problèmes d’OC Transpo.

Nous surveillons nos embauches de près et nous savions dès le départ que certains postes allaient demeurer vacants et que nous allions être créatifs là où c’était possible. Une des façons, c’est les heures supplémentaires , a-t-il dit.

M. Charter a affirmé que la Ville souhaite embaucher de nouveaux chauffeurs, mais qu’elle ne peut pas garantir d’emploi à long terme.

Nous avons remarqué que plus on approche de la date de la mise en service, plus c’est difficile de recruter des gens. Troy Charter, directeur des opérations du transport en commun de la Ville d'Ottawa

La Ville a l’intention de refiler la note des coûts du délai de la mise en service au constructeur de la ligne de la Confédération, le Groupe de transport Rideau (GTR).

Entre-temps, M. Charter estime que le coût des heures supplémentaires va continuer d’augmenter. On fait du mieux qu’on peut et nous allons continuer de le faire jusqu’à ce qu’on puisse mettre cette ligne en service , a-t-il dit.

D'après les informations de Ryan Tumilty de CBC