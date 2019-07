Lynyrd Skynyrd : un vent du sud souffle sur les Plaines

Rock sudiste de Lynyrd Skynyrd, descendance de Led Zeppelin et l’âme du blues de Little Steven : les festivaliers étaient conviés à une petite leçon d'histoire du rock samedi soir sur les plaines d'Abraham.

Difficile de contester le titre de fondateur du Southern Rock qui est accolé à Lynyrd Skynyrd. Son typique de la slide guitare, piano, harmonica et drapeau américain : c’est un vent du sud qui soufflait sur la foule venue à la rencontre de la formation américaine.

Dès le début du spectacle, le groupe a pratiquement livré l’intégralité de la face A de l’album Street Survivors, avec les titres What’s your Name, That Smell et I Know a Little.

Lynyrd Skynyrd a ensuite pigé dans le répertoire des différentes époques, sans laisser de côté les incontournables.

Les guitaristes Rickey Medlocke (à gauche) et Gary Rossington de Lynyrd Skynyrd Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Des projections de vieilles photos de famille ont rendu la chanson Simple Man particulièrement émotive.

Sans surprise, les premières notes de Sweet Home Alabama ont fait crier les milliers de festivaliers qui, du même coup, ont brandi les écrans de cellulaires pour capter le moment.

Moments d'émotion

Alors que tout le monde l’attendait, la dizaine de musiciens est remontée sur scène pour interpréter Free Bird.

À mi-chemin, le chanteur Johnny Van Zant a cédé le micro à une vidéo d’archive où son frère Ronnie, décédé dans un accident d’avion en 1977 avec une partie du groupe original, chante la populaire chanson.

Après ce passage émotif, la vie a repris de plus belle avec un crescendo de guitare et même une boule disco. Un hommage vibrant, célébrant la mort, mais surtout la vie.

La foule était considérable sur les plaines d'Abraham pour Lynyrd Skynyrd, samedi soir. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Give us all you got , disait un écriteau lumineux projeté sur l’écran au fond de la scène en début de spectacle.

Même si après 55 ans de carrière le groupe s’offre cette ultime tournée, le cœur est de la partie. Le chanteur Johnny Van Zant parle peu, laissant la place à la musique. Aucun repos, aucun temps mort. Le rock à fond, jusqu’à la fin.

Retour en 1965

Le fils du défunt batteur de Led Zeppelin John Bonham, Jason, a invité le public de Québec à faire un voyage dans temps et à retourner en 1965.

Il a créé le Jason Bonham’s Led Zeppelin Evening il y a neuf ans, afin de rendre hommage au meilleur batteur de tous les temps , nous a t-il expliqué.

Jason Bonham est le fils de John Bonham, batteur de Led Zeppelin jusqu'à sa mort en 1980. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Jason et ses acolytes ont frappé fort avec Immigrant Song en ouverture.

S'en est suivie une enfilade de grands succès tels que Good Times et Over The Hills. Les têtes hochaient avec conviction sur la sexy Whole Lotta Love, juste avant l’incontournable Stairway To Heaven.

Little Steven : à un cheveu du Boss

La venue de Bruce Springsteen est un des souhaits récurrent, tant chez les festivaliers que du côté de la programmation du FEQFestival d'été de Québec .

Ce soir, un Steven Van Zandt connu sous le nom de scène de Little Steven ouvrait cette soirée avec ses Disciples of soul.

Little Steven et ses Disciples of soul avaient le contrat d'ouvrir la soirée sur les plaines d'Abraham, samedi soir. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Actuellement en tournée avec ses propres compositions, il est un des éléments importants du E Street Band du Boss.

Il a trié sur le volet des musiciens de cette formation pour l’accompagner.

Il disait en entrevue : « Préparez-vous à voir quelque chose que vous ne voyez pas souvent, je vous jure, ce groupe est vraiment bon ».

Et il ne mentait pas! En plein soleil, la douzaine de musiciens dégageaient une énergie contagieuse et colorée.