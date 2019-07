Bienvenue au Saint-Labre 200, une course qui rassemble une communauté

Pour la 11e année d’affilée, la petite communauté de Saint-Labre, situé à une heure et demie au sud-est de Winnipeg, accueille toute une gamme de bricoleurs et de mécaniciens pour le Saint-Labre 200, une course de go-kart exceptionnelle.

Il y a 11 ans, on l’a fait pour la première fois. On est rendu à 20 équipes, on a commencé avec 8, pis il y a une liste d’attente déjà pour l’année prochaine , lance François Grenier, l’un des fondateurs du Saint-Labre 200.

En quelque sorte, la course démarre le vendredi. Le premier jour est réservé à la construction des véhicules, tandis que la deuxième journée est dédiée à la course.

Les règles du Saint-Labre 200 sont simples : les équipes en lice doivent construire elles-mêmes la structure de leur engin. Elles ont 24 heures pour terminer la construction. Beaucoup passent la nuit sur place pour faire les derniers réglages des machines.

Une pilote pendant l'une des courses visant à tester les véhicules samedi. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Tout le monde a des talents. Ces talents peuvent être apportés ensemble dans une équipe, il y a des mécaniciens, il y a du monde qui est capable de construire, il y a du monde capable de faire des calculs, du design , dit M. Grenier, qui est également le pilote de l’une des équipes.

Le samedi, plusieurs petites courses ont lieu en amont de l’événement, tant pour tester les véhicules que la piste de terre battue d’un quart de mile (400 mètres).

Des pilotes attendent le coup de départ. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

J’étais censé venir ici pour venir faire du bénévolat, et [un ami] m’a pris de côté, il m’a dit soit un conducteur. Je l’ai fait il y a deux ans, c’était le coup de foudre. Je vais toujours le faire maintenant , s’exclame un autre pilote, Philippe Forest, de la communauté d’Île-des-Chênes.

Le coup de départ est à 18 h. Les participants doivent faire 200 tours de la piste (d’où le nom de la course), pour une distance totale de 80 kilomètres. Les équipes doivent donc régulièrement faire des arrêts aux puits pour se ravitailler en eau et en essence.

La compétition est féroce sur la piste. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Une nouveauté cette année : le site web de l'événement permet de suivre les résultats en temps réel.

Une communauté qui aime donner

Lors de l’événement de deux jours, des kiosques de vente de boisson et de nourriture, une scène pour les concerts, des tentes et des jeux pour enfants pullulent sur le terrain de la ferme où se déroule la course.

Saint-Labre, une communauté d’une centaine de personnes en accueille 2000. L’encan silencieux, entre autres activités, permet de financer divers organismes de charité.

En 11 ans, les installations du Saint-Labre 200 ont pris de l'ampleur. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

C’est une communauté qui aime ça donner, c’est gratuit pour entrer, c’est gratuit pour participer dans les autres petits jeux , lance M. Grenier.

Dans les dix dernières années, cet événement a permis d'amasser 100 000 dollars, et François Grenier espère tirer près de 16 000 dollars supplémentaires pour des organismes de charités avec la course de 2019.