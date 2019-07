Inscription record et nouvelle épreuve pour le 28e Triathlon de Gatineau

Plus de 1200 athlètes ont nagé, pédalé et couru dans l’espoir de remporter une médaille ce samedi à Gatineau, un nombre record d’inscriptions pour le 28e Triathlon de Gatineau. L'événement inaugurait d’ailleurs une toute nouvelle épreuve, la Coupe Québec Prestige style Enduro.

La nouvelle épreuve comprend trois petits triathlons qui doivent être complétés les uns à la suite des autres. Il s’agit d’une première au Québec. Les athlètes doivent compléter 250 m à la nage, 6,6 km à vélo et 1,6 km à la course trois fois.

Chez les hommes, Jérémie Toutant de Laval a remporté l’épreuve, suivi de Thomas Têtu de Québec. M. Toutant en était à sa première expérience de triple triathlon. Il a indiqué que les transitions, au nombre de huit, avaient été difficiles , mais ô combien importantes.

Il faut être rapide et efficace [lors des transitions]. Jérémie Toutant, vainqueur

Ils ont tous les deux apprécié cette nouvelle expérience, malgré la température élevée au parc du Lac-Leamy. La partie natation fait du bien finalement, parce que ça nous rafraîchit un peu , a raconté M. Têtu.

À gauche, Jérémie Toutant et à droit, Thomas Têtu, sont respectivement arrivés premier et deuxième à l'épreuve de la Coupe Québec Prestige style Enduro. Photo : Radio-Canada

La chaleur et l’humidité ont été particulièrement désagréables lors des portions vélo et course à pied, selon eux.

La triathlète olympique Kathy Tremblay était également présente. Elle participait pour le plaisir. C’est tellement un beau sport , a-t-elle commenté. C’était un départ parfait pour moi.

Mme Tremblay a confié qu’elle avait conservé son esprit de compétition , mais que la compétition n’était plus ce qui la rendait heureuse aujourd’hui.

Avec les informations de Kim Vallière