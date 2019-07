Un rassemblement de scouts pourrait engorger certains traversiers

BC Ferries informe les voyageurs qui prévoient faire la navette entre l’île de Vancouver et le continent qu’un rassemblement de scouts risque d’allonger les files d’attente de ses traversiers.

Plus de 750 scouts britanno-colombiens et albertains de 11 à 14 ans et leurs accompagnateurs convergent à compter de samedi vers le Jamboree du Pacifique à Sooke, au sud-ouest de Victoria, sur l’île de Vancouver.

BC Ferries prévoit un achalandage de piétons et de véhicules beaucoup plus élevé qu’à l’habitude, surtout entre les terminaux de Tsawwassen et Swartz Bay.

Les 750 jeunes se déplaceront à pieds, tandis que leur équipement sera transporté par camions. Environ 190 adultes doivent les accompagner avec leur propres voitures.

Malgré l’existence de traversées à chaque heure durant l’été, les autres passagers doivent prévoir arriver au quai de départ plus tôt.

Un événement unique dans la vie des jeunes

Le porte-parole du Jamboree, Zach Dallas soutient qu’il s’agit d’une expérience unique pour les jeunes présents.

Certains d’entre eux quittent leur famille pour la première fois. « C’est très excitant », explique M. Dallas, à l’approche de son troisième Jamboree au camp Bernard.

« C’est une fin de semaine de plaisir, d’activités, d’aventures et de leadership, une de celles qui marque la mémoire des enfants », précise-t-il.

Les automobilistes doivent aussi prévoir plus d’achalandage qu’à l’habitude le week-end prochain, au moment où les scouts rentreront à la maison.