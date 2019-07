Le Festival des Paspayas prend de l’ampleur sur la Côte-Nord

On passe toute la fin de semaine ensemble, autant mes amis d’enfance de Longue-Pointe-de-Mingan que ceux de Havre-Saint-Pierre, et mes cousines qui sont venues de Québec pour passer la fin de semaine , s’exclame une participante, Stéphanie Vibert.

L’achalandage au festival a pratiquement doublé cette année. Les festivaliers devraient ainsi faire tripler la population du village samedi soir.

Au début, c’était un petit festival, vraiment local. Par la suite c’est devenu plus régional , explique la présidente du comité organisateur, Julie Loiselle. Et là, on a une belle participation des régions plus proches et des villes.

Le nom du festival serait inspiré du gentilé « Paspayas » pour les habitants de Longue-Pointe-de-Mingan, qui provenaient traditionnellement de la région de Paspébiac, en Gaspésie.

On a maintenant un chapiteau , continue-t-elle. Ça nous permet d’avoir une petite part de la population, ce qui nous permet de réinvestir dans l’événement, [...] ça devient plus gros et ça nous permet une diversité d’activités.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton