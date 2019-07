Le nautisme en fête à Gaspé

À Gaspé, le nautisme est en pleine expansion depuis quelques années et la relève est au rendez-vous avec l'École de voile Le Cormoran, qui forme de jeunes moussaillons depuis plus de 35 ans.

Malgré son jeune âge, Juliette Nadeau, 13 ans, a maintenant assez d'expérience pour guider une famille qui souhaite s'initier au nautisme et pour leur partager sa passion de la voile.

Juliette Nadeau. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Quand tu es sur un bateau, puisqu'il y a beaucoup de vent et que tu gites un peu et que tu es sur le côté, c'est tellement le fun! Tu as du vent dans la face. C'est vraiment une sensation agréable. Juliette Nadeau, jeune amateure de voile

J'aime qu’on puisse aller vite, il y a des vagues et surtout j'aime me baigner... et mon père a un bateau , indique pour sa part Henri Bujold, un autre jeune amateur de voiles.

Avec cette popularité grandissante, la Fête du nautisme devient ainsi l'occasion idéale pour sensibiliser le plus d'adeptes possible à l'importance d'avoir les équipements adéquats pour pagayer et naviguer en toute sécurité.

L'apprentissage des plaisirs de la voile. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Il y a une nouvelle vague d'achat de bateaux à Gaspé. La marina est pleine, c'est excellent, lance Simon Bujold, commandant pour la Garde côtière auxiliaire canadienne de Gaspé. Nous, on souhaite s'assurer que ces gens-là connaissent bien la liste d'équipements de sécurité qu'ils doivent avoir à bord, de façon obligatoire, mais aussi de façon logique, parce que le milieu marin peut amener toutes sortes de situations d'urgence, donc on ne veut pas qu'une anecdote se transforme en drame.

Simon Bujold de la Garde côtière canadienne. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Les équipements de sécurité passent du simple sifflet, en planche à pagaie, à l'incontournable veste de flottaison et à la radio VHF pour les voiliers et bateaux à moteur.

L'équipement de sécurité est primordial à bord d'une embarcation. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

L'an dernier, la Garde côtière auxiliaire canadienne n'a dû faire que cinq interventions d'urgence dans la baie de Gaspé.

De son côté, la Société de sauvetage du Québec profite de l'été pour rappeler l'importance d'être prudent, alors qu'elle dénombre un peu plus de noyades que l'année dernière à pareille date dans la province, avec un total de 27.

D’après le reportage de Martin Toulgoat