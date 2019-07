Rêver au Tour de France grâce à Hugo Houle

Pour les frères Tristan et Mathias Guillemette, âgés de 20 et 17 ans, le parcours d'Hugo Houle est une inspiration.

Passionnés de cyclisme depuis 10 ans, les deux jeunes Trifluviens ont tous deux atteint les Championnats du monde junior de cyclisme sur piste.

Le parcours d'Hugo Houle leur permet de rêver aux plus grandes compétitions mondiales.

Ça nous montre un peu que là on fait du vélo, mais que c'est possible de se rendre au tour de France. Là il commence à avoir des Québécois qui se rendent. On peut se dire que c'est possible, même si c'est loin, encore , estime Mathias Guillemette.

Les frères Tristan et Mathias Guillemette, avec Hugo Houle, en 2012. Photo : Michel Guillemette

En début de saison, on est allés faire un camp d'entraînement. On croisait des pros un peu partout. Mais là, tu te rends compte que ce pro-là, tu l'as vu, il y a deux semaines à la télé. Et là, tu es sur la même route que lui , souligne Tristan Guillemette.

C'est un réel mode de vie que toute la famille a adopté.

C'est la recherche de partenaires, de commanditaires, faire la planification des voyages , énumère le père des deux frères, Michel Guillemette.

Malgré les défis et les importants investissements financiers, la famille ne parle pas de sacrifices, mais plutôt de choix.

C'est tellement beaucoup d'énergie, de temps et d'effort à mettre pour des entraînements. Il faut que ça vienne d'eux, que ça émane d'eux. Je pense que les deux ont cette qualité-là, cette passion-là. Quand il y a la passion, ça peut mener loin , indique la mère de Tristan et Mathias, Nathalie Perron.

Durant les prochaines semaines, Mathias se concentrera sur sa préparation aux Mondiaux, qui auront lieu au mois d'août, en Allemagne.

Tristan, lui, prendra du repos, pour soigner une blessure au genou. Mais d'ici là, ils regarderont avidement les étapes du Tour de France.

D'après des informations de Camille Carpentier