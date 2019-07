L'avenue Bégin enfin inaugurée à Lévis, les commerçants soulagés

Les commerçants de l'avenue Bégin en ont bavé durant les travaux de revitalisation qui auront coûté 5,6 millions de dollars.

Même que la Ville de Lévis a dû leur offrir des compensations financières pour pallier les pertes subies l'été dernier. Le chantier a occupé l'artère de mai à décembre 2018 et les travaux de finition ont été complétés ce printemps.

Ce sont d'ailleurs les commerçants qui ont été mis de l'avant lors des festivités d'inauguration de l'avenue Bégin.

En présence du maire de Lévis, ils ont coupé le ruban de l'avenue Bégin revampée, artère commerciale sur laquelle Gilles Lehouillier mise gros pour le développement commercial.

Le Vieux-Lévis c'est un peu l'âme de notre ville. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est de créer un lieu [de rassemblement] , a-t-il dit.

La Ville de lévis a symboliquement déroulé le tapis rouge aux commerçants et citoyens, samedi, lors de l'inauguration de l'avenue Bégin. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

Un tapis rouge a symboliquement été déroulé aux citoyens et aux commerçants. Le maire de Lévis a tenu à saluer leur contribution ces dernières années, mais aussi d'avoir tenu le fort malgré les défis.

M. Lehouillier promet maintenant de les appuyer au maximum. Dès janvier, on va se doter d'une nouvelle structure de développement commerciale et on va être proactif pour aider nos commerçants dans le Vieux-Lévis , a-t-il fait savoir.

La Ville entend également faire la promotion de son artère commerciale auprès de la population.

Le maire a finalement rappelé qu'un lien mécanique allait bientôt être disponible pour amener les visiteurs de la traverse vers les commerces du Vieux-Lévis.