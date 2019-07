La transmission de la passion du sport aux Jeux autochtones interbandes

C’est le cas notamment de l’un des entraîneurs des joueurs de balle-molle de Uashat mak Mani-Utenam, Jean-Marie Jourdain.

L’entraîneur des joueurs de balle-molle de niveau benjamin de Uashat mak Mani-Utenam, Jean-Marie Jourdain, à gauche et son assistant, Benjamin Fontaine. Photo : Radio-Canada / François Robert

Entraîneur pour les jeunes de niveau benjamin (9 à 11 ans), il a assisté vendredi soir à la cérémonie d’ouverture avec ses joueurs.

On était tous emballés, c’est quelque chose d’assez fébrile, partir des jeux. Moi-même en étant jeune, j’ai participé aux Jeux et puis c’est quelque chose d’assez fébrile, surtout pour les jeunes.

Je regardais ça hier et c’était émouvant, c’était beau la cérémonie et j’avais des frissons. Jean-Marie Jourdain, entraîneur de balle-molle

La balle-molle est tout de même bien implantée dans sa communauté.

On a de grosses compétitions, surtout lors [du festival] Innu Nikamu ou bien en début septembre au niveau adulte, précise Jean-Marie Jourdain. C’est un sport qui se développe quand même assez bien, les jeunes sont quand même assez bien nantis au niveau des entraînements et du perfectionnement, c’est un bel épanouissement pour les jeunes.

Benjamin Fontaine, qui seconde Jean-Marie Jourdain, abonde dans le même sens : Ils sont quand même assez bien encadrés!

L'équipe de Matimekush-Lac-John est à l'attaque. Photo : Radio-Canada / François Robert

Derrière le banc de la formation de Matimekush-Lac-John, Yan Dominique encourage ses joueurs.

On s’est entraînés beaucoup, on n’a pas assez de joueurs, mais on se débrouille , dit-il, sourire en coin.

Selon lui, le baseball et la balle-molle sont parmi les sports les plus populaires dans sa communauté après le hockey.

J’ai joué assez jeune à la balle comme lanceur de balle rapide, j’adore le baseball et je transmets mon savoir-faire aux jeunes. Yan Dominique, entraîneur de l'équipe de balle-molle de Matimekush-Lac-John

L'entraîneur de la communauté de Matimekush-Lac-John, Yan Dominique. Photo : Radio-Canada / François Robert

Le conseiller du conseil des Innus de Uashat mak Mani-Utenam, Jonathan Saint-Onge, a participé à six jeux en tant qu’athlète.

Cette semaine, Jonathan Saint-Onge enfile son uniforme de bénévole et s’implique dans le comité qui s’occupe du volet social.

Benoit et Jonathan Saint-Onge font partie du comité de bénévoles qui s'occupent du volet social durant les Jeux. Photo : Radio-Canada / François Robert

On organise un concours de danse très prochainement avec un DJ et [les jeunes] vont pouvoir danser ensemble, illustre Jonathan Saint-Onge. On fait aussi de la démonstration de la culture parce que chaque culture a sa particularité, je te dirais, et c’est important de voir "ceux-là ils font comme ça leur canot, ceux-là ils font leurs tambours comme ça". Ils vont faire des échanges. Et on invite aussi les quatre chevaliers, ça va être une soirée humoristique avec les jeunes, ils vont rire.

Plusieurs concerts ont aussi été prévus pour les jeunes.

Un joueur de l'équipe de Pakua Shipu. Photo : Radio-Canada / François Robert

Je suis fier de voir les jeunes. Le sport, ça amène à ne pas consommer pendant longtemps, tu es concentré dans le sport, il faut encourager les jeunes à faire du sport! Jonathan Saint-Onge, bénévole et ancien participant aux Jeux

Parmi les disciplines au programme samedi aux Jeux autochtones interbandes, on compte du basketball, de la balle-molle et du volleyball.

Dimanche, les très attendues compétitions de canot sont notamment prévues.