Avis de mauvaise qualité de l'air dans le sud-est du Manitoba

La fumée des feux de forêt dans l'est du Manitoba et le nord-ouest de l'Ontario, qui se déplace vers l'ouest, engendre une mauvaise qualité de l'air dans le sud-est du Manitoba, y compris Winnipeg, selon Environnement Canada.

Un avis a été publié concernant certains secteurs du sud-est du Manitoba et sur la vallée de la rivière Rouge.

La fumée peut provoquer une toux inhabituelle, de l'irritation de la gorge, des maux de tête et de l'essoufflement rappelle l'agence fédérale.

Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque.

Le ministère de la Santé de la province affirme que les effets de la fumée dépendent de la concentration de fumée dans l’air, de la durée de l’exposition et de l’état de santé individuel.

Les Manitobains dans les régions touchées sont invités à limiter les activités en plein air ainsi que toute activité physique intense à l'extérieur.

Environnement Canada précise que la qualité de l'air devrait s'améliorer dimanche lorsqu'une circulation du sud-ouest se formera et contribuera à déplacer la fumée vers l'est.

Toutefois, les communautés comme Little Grand Rapids et Bissett pourraient tout de même être touchées par une mauvaise qualité l'air toute la fin de semaine.

La province a répertorié 25 incendies actifs au Manitoba jeudi et l’activité de feux la plus élevée se situe à l’est du lac Winnipeg, des régions du lac Gods et du lac Island.

Des conditions de sécheresse record et des précipitations minimales maintiennent les pompiers en alerte.

La province a connu au moins 175 incendies jusqu’à maintenant cette année.

L'avis de mauvaise qualité de l’air d’Environnement Canada est en vigueur pour : Berens River - Little Grand Rapids - Bloodvein - Atikaki Bissett - Victoria Beach - Nopiming Prov. Park - Pine Falls Dugald - Beausejour - Grand Beach Poplar River Selkirk - Gimli - Stonewall - Woodlands Sprague - Forêt provinciale Northwest Angle Steinbach - St. Adolphe - Emerson - Vita - Richer Whiteshell - Lac du Bonnet - Pinawa Winnipeg

Avec les informations de CBC