Une cérémonie de purification au parc Bérard de Val-d'Or

L'événement s'est tenu au parc Bérard à l'appel du Centre de Santé de Lac-Simon, puis s'est poursuivi au chemin Baie Carrière et au chemin de l'aéroport.

La cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, indique que l'événement est organisé à la demande des femmes qui disent avoir subi des brutalités.

Elle insiste sur le fait que l’événement sert à entamer un processus pour la guérison et la réconciliation entre les communautés.

C'est une cérémonie des sites où les femmes ont subi de la brutalité, dont la brutalité policière et autres formes de violences entre autochtones et non autochtones aussi. Pour nous, c'est un début de réconciliation de chacun. Adrienne Jérôme, cheffe de Lac-Simon

Plusieurs personnes ont participé à la cérémonie. Photo : Gracieuseté, Marc-Antoine Jetté

Ça a été demandé par les femmes et notamment une femme de la communauté qui a fait une marche de Lac-Simon jusqu'à Val-d'Or, dit-elle. Elle avait eu une vision et pour nous, c'est important les rêves et les visions. Quand les rêves nous disent des choses, il faut les faire. La femme qui a marché jusqu'à Val-d'Or, elle a eu une vision où les ancêtres lui ont demandé de purifier [ces endroits] où les femmes ont été brutalisées avant d'entamer une quelconque démarche [de réconciliation].

En fin de semaine passée, une cérémonie de purification a été organisée sur le site de l'ancien pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery.