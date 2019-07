Consultations juridiques gratuites et en plein air

Sans costume ni cravate, une équipe bénévole d’avocats et de notaires, les Juristes urbains, répondront aux différentes questions juridiques de la population. Une approche qui vise à améliorer l'accessibilité à la justice, mais qui permet également de se rapprocher des personnes les plus vulnérables. Et pour la première fois cette année, un travailleur social accompagnera cette équipe.

On se rendait compte que l’ajout d’un professionnel de la santé, psychologique ou physique, venait vraiment donner un coup de pouce supplémentaire à notre travail, parce que les problèmes que l’on règle ici ne sont pas seulement juridiques , a expliqué Me Marc-Antoine Cloutier, président et fondateur de Juripop.

Une première séance

Une première séance estivale de consultation gratuite a eu lieu samedi au centre-ville de Montréal, place de la Paix.

La co-porte-parole de Québec solidaire et députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé, était sur place pour apporter son soutien à l'initiative.

Selon moi, le travail des Juristes urbains a deux sens, et c’est très positif : celui de rapprocher le conseil juridique de la population, et cela permet aux gens qui ne peuvent pas se le permettre d’obtenir des conseils juridiques.

Au total, huit séances sont prévues, de juillet à septembre, dans divers arrondissements montréalais. Les consultations auront lieu de 10 h à 14 h, les vendredis et samedis de l’été, soit :

6 juillet : place de la paix (centre-ville – Quartier des spectacles)

13 juillet : parc Martin-Luther-King (Côte-des-Neiges)

20 juillet : place Simon-Valois (Hochelaga-Maisonneuve)

9 août : marché Jean-Talon (Rosemont–La Petite-Patrie)

10 août : marché Jean-Talon (Rosemont–La Petite-Patrie)

17 août : parc Jean-Marie Lamonde (Villeray)

23 août : square Dorchester (centre-ville)

6 septembre : marché Jean-Talon (Rosemont–La Petite-Patrie)

Une formule à succès

Inspirée par les Cliniques juridiques dans le métro de Montréal, qui ont permis de conseiller plus de 600 personnes, l'initiative estivale les Juristes urbains a quant à elle permis de répondre aux questions de plus de 140 personnes en 2018.

Fort de ce succès, l’organisme a notamment observé que les citoyens répondaient beaucoup plus positivement à l’aide juridique lorsqu’elle leur était offerte directement dans leur milieu de vie .

Juripop donne également accès à des services juridiques à coût modique aux personnes inadmissibles à l'aide juridique gouvernementale, mais dans l'incapacité de payer pour défendre leurs droits.