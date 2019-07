Un nid d’oiseaux migrateurs détruit par un service d’élagage en Nouvelle-Écosse

Des propriétaires de terrains de Bear River, en Nouvelle-Écosse, ont photographié le nid renversé d'un merle d'Amérique avec trois oeufs, après que des entrepreneurs engagés par Nova Scotia Power ont coupé une bande d'environ 20 mètres de branches d'arbres et de broussailles près de lignes électriques, le 26 juin.

Agrandir l’image Le nid renversé d'un merle d'Amérique, avec ses oeufs. Photo : La Presse canadienne / Cheryl Stone

Cheryl et Jay Stone, propriétaires de la terre rurale traversée par les lignes électriques, affirment que les services publics devraient consulter les propriétaires et attendre la fin de la saison de reproduction avant de commander d'importantes coupes.

Scott Leslie, auteur du livre Woodland Birds of North America, indique que la présence d'un nid protégé en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Nouvelle fenêtre) suggère qu'il y en a probablement beaucoup d'autres dans la région.

Il a récemment identifié plus d'une dizaine d'oiseaux migrateurs en déclin et un autre en voie de disparition dans une région voisine du comté d'Annapolis ouverte à la coupe durant la saison de nidification, une découverte qui a entraîné une interruption temporaire de la coupe dans la péninsule des lacs Corbett et Dalhousie.

David Rodenhiser, un porte-parole du service public, a indiqué qu'une évaluation de la zone avait été effectuée et que le nid n'avait pas été vu. S'ils avaient vu le nid, les entrepreneurs auraient évité l'arbre, a-t-il assuré.

Agrandir l’image Un merle d'Amérique. Photo : Getty Images / Stefon Linton

M. Rodenhiser souligne que compte tenu des 32 000 kilomètres de lignes électriques à entretenir, le service public doit poursuivre les coupes pendant la période de reproduction des oiseaux tout en suivant les protocoles pour éviter les nids.

Cependant, M. Leslie affirme qu'il est extrêmement difficile, même pour des biologistes expérimentés, de trouver des nids et qu'il serait plus sage d'évaluer une zone pour le potentiel d'oiseaux migrateurs et de revenir ensuite à l'automne si leur présence est détectée.