Participation record au festival de Petite-Vallée

Le bilan que dresse l'organisation réjouit le directeur général et artistique du village en chanson, Alan Côté.

Juste pour donner une idée, l'an dernier, on a fini la vente de billets à 144 000 $, cette année on est presque à 200 000 $ , révèle-t-il.

[C’était] une édition extraordinaire avec de nouveaux artistes, à qui on a donné la place et qui ont su la prendre avec brio , continue-t-il. Des spectacles remplis à craquer... Patrice Michaud qui a été un bon porte-parole et qui a ramené beaucoup de monde...

Le directeur du festival estime que les petits ajouts cette année ont bien fonctionné. Même si des spectacles ont été transférés du grand chapiteau à l’église, ils ont attiré autant de spectateurs.

Le grand chapiteau a également été bonifié d’une terrasse et de murs solides, qui ont créé une meilleure ambiance sous l’installation, selon le directeur du festival.

Alan Côté se dit également satisfait de la réponse du ministère de la Culture et des Communications en lien avec les coûts associés annuellement au montage et au démontage du grand chapiteau.

Plus de 300 enfants de partout en Gaspésie ont rendu hommage au parrain du Festival en Chanson de Petite-Vallée, Patrice Michaud. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La reconstruction, un processus qui avance peu à peu

Le processus pour la reconstruction du théâtre de la Vieille-Forge avance peu à peu, assure Alan Côté, qui ajoute que le festival doit compléter certaines étapes, comme un concours d’architecture, avant de recevoir les fonds promis.

On garde le cap, on est super équipés. Alan Côté, directeur général et artistique du festival

Alan Côté informe qu’après la reconstruction du théâtre, le grand chapiteau sera installé de manière permanente à Grande-Vallée, et pourra profiter à divers événements comme le Camp chanson et un festival de musique country.

La reconstruction du théâtre de la Vieille-Forge, détruit par un incendie en 2017, est toujours prévue pour 2021.

Le Festival en chanson se termine samedi avec des spectacles de Michel Rivard, Marc Hervieux, Bernard Adamus et Pépé et sa guitare.