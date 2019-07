Le parc Writing-on-Stone désigné site du patrimoine mondial

L''endroit situé près de la frontière des États-Unis, dans le sud-est de l’Alberta, est un lieu sacré pour les peuples autochtones qui y ont créé l'art rupestre pendant des milliers d'années.

Selon le gouvernement albertain, le site abrite la plus importante concentration de sculptures et de peintures sur rochers dans les Prairies nord-américaines.

Certaines sculptures datent de 2000 ans.

« Writing-on-Stone/Áísínai’pi est le site de nombreuses merveilles naturelles et témoigne de l’ingéniosité et de la créativité remarquables des Pieds-Noirs », a déclaré Jason Nixon, ministre de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta, dans un communiqué de presse publié samedi.

Des milliers de pétroglyphes et de pictogrammes témoignent entre autres des événements historiques en Amérique du Nord tels que le premier contact des peuples autochtones avec les Européens.

« En tant que site du patrimoine mondial, Writing-on-Stone/Áísínai'pi nous aidera à continuer à faire part de nos traditions et à être une inspiration pour tous ceux et celles qui cherchent à comprendre leurs liens profonds et personnels avec la terre », dit Martin Heavy Head, un aîné de la Société culturelle et patrimoniale de Mookaakin.

Le parc provincial Writing-on-Stone devient ainsi le sixième de l’Alberta à faire partie de la prestigieuse liste de l’UNESCO après le Jump de Head-in-Buffalo, le Parc provincial Dinosaur, le Parc international de la paix Waterton-Glacier, les parcs des montagnes Rocheuses et le Parc national Wood Buffalo .

La décision a été prise par le Comité du patrimoine mondial au cours de sa réunion annuelle, tenue cette année à Bakou, en Azerbaïdjan.