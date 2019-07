La SOPFEU réitère ses mises en garde contre les feux de forêt

Selon la Société de protection des forêts contre le feu, les températures prévues pour les prochains jours favoriseront l'assèchement de la végétation et augmenteront le risque d'incendie.

Les citoyens devront faire preuve de prudence lors de leurs sorties en forêt.

Depuis le début de la saison, 113 incendies ont détruit environ 5700 hectares de forêt.

La majorité des incendies est d'origine humaine, ajoute l'organisme.

Les régions les plus à risque jusqu'à mercredi sont le Nord-du-Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et le nord des régions de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie.