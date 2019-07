Une rentrée scolaire en sol britannique pour un jeune Rimouskois

Gérémy Côté est l’un des deux Canadiens qui ont été sélectionnés pour suivre le baccaulauréat international en sol britannique. La cinquantaine d’autres Canadiens retenus étudieront dans l’un des 17 autres collèges que comprend le réseau international United World Colleges ( UWCUnited World Colleges ).

C'est plus qu'aller à l'école. C'est une expérience de vie.

Leur mission, c'est d'unifier les jeunesses à travers une éducation. Je vais être avec des gens de 155 pays à travers le monde. Donc, c'est une ouverture sur le monde , souligne le jeune homme de 16 ans, fraîchement diplômé de l’école secondaire Paul-Hubert de Rimouski.

Bien que peu habituelle, cette démarche n’a pas étonné les membres de sa famille.

On le sent depuis qu'il est tout petit. C'est un garçon qui a énormément d'énergie, énormément de volonté. Alors, je crois que ça colle à sa personnalité , raconte la mère de Gérémy, Céline Pilote.

Quand on voit notre garçon, notre plus jeune, partir de la maison et s'en aller sur un autre continent... oui, je suis fière de mon garçon.

Céline Pilote, mère de Gérémy Côté