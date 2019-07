Records de chaleur battus dans plusieurs villes des Maritimes vendredi

« En général, on a eu de l'air chaud qui est remonté sur tout le Québec et les Maritimes. On a émis un avertissement de chaleur étant donné qu'on attend un humidex plus grand ou égal à 36 degrés sur le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse », indique la météorologue à Environnement Canada, Rébecca Cyr.

Un record de température a été enregistré vendredi à Kouchibouguac, au Nouveau-Brunswick, avec 34,1 degrés, surpassant ainsi l'ancien record de 33,9 degrés, en 1939.

À l'île Grand Manan, la température a atteint 31,7 degrés. L'ancien record établi en 1999 était de 30 degrés.

Record de chaleur également battu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec une température enregistrée de 32,7 degrés après les 31,4 degrés de 2013.

« La période de chaleur devrait se terminer samedi », assure Mme Cyr.