Un premier acteur ouvertement transgenre dans l'univers Marvel

Associated Press

Le comédien Zach Barack, originaire de la banlieue nord de Chicago, interprète le rôle d'un camarade de classe du personnage de Peter Parker (Tom Holland) dans le tout dernier Spider-Man.

Son identité de genre n'est pas mentionnée dans le film.

Zach Barack, qui a également participé à la série télévisée L.A.’s Finest, a déclaré que les personnes transgenres devraient jouer plus de rôles dans toutes sortes de films.

À son avis, les films de superhéros ressemblent toujours à une histoire trans puisqu’on y parle d’identité .

« Il y a toujours une séparation entre ce qu’on sait sur toi, et ce qu’on ne sait pas », a dit le jeune acteur lors de la première du film le 26 juin dernier.

« Et je crois que c’est quelque chose que je vis tous les jours. De plus, je ne vois pas beaucoup de personnes trans masculines à la télévision ni d’hommes trans plus spécifiquement, alors, pour moi, pouvoir faire partie de cela est incroyable. »

Le film Spider-Man : Loin des siens est à l'affiche depuis le 2 juillet 2019.