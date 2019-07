Vive opposition à l'exploitation des hydrocarbures dans Lotbinière

Deux entreprises, Ressources Utica et Questerre Energy, veulent relancer les projets d'exploitation de gaz de schiste dans la région de Lotbinière. Les deux sociétés énergétiques se sont récemment inscrites au Registre des lobbyistes et l'une d'elles, Ressources Utica, organisait une journée portes ouvertes ce samedi à Saint-Janvier-de-Joly.

Des dizaines de citoyens opposés à toute exploitation gazière étaient sur place pour se faire entendre. Parmi eux, l'auteur et metteur en scène Dominic Champagne, qui possède une propriété dans la région. L'initiateur du Pacte pour la transition met en garde les entreprises qui souhaitent relancer le débat sur la pertinence ou non d'exploiter les gaz de schiste.

La souveraineté des citoyens d'ici et d'ailleurs dans la vallée du Saint-Laurent, on a stoppé l'industrie du gaz de schiste et on va continuer de les arrêter. Dominic Champagne

Les citoyens opposés au projet s'interrogent sur le moment choisi par l'industrie pour consulter la population locale, un samedi du mois de juillet. Pour la porte-parole de Lotbinière en transition, Irène Dupuis, cette tentative de faire accepter l'exploitation gazière dans la région est une agression qui va à l'encontre de la volonté exprimée par la population.

« Nous ce qu'on prône, c'est la diminution de la consommation. C'est là-dessus qu'il faut mettre notre énergie, notre argent », soutient-elle.

L'entreprise Ressources Utica se veut rassurante. Son porte-parole, Yvan Loubier, invite les citoyens qui ont des questions à poser sur le projet à contacter directement la compagnie.

Au ministère des Ressources naturelles, on rappelle « que le Québec s'est doté d'un cadre légal et réglementaire extrêmement strict et que notre gouvernement a été très clair à l'effet qu'il entend le faire respecter. Tout projet énergétique se devra donc de respecter les normes environnementales en vigueur, mais aussi de tenir compte de l'acceptabilité sociale des milieux. »