Un plancher réalisé avec 23 000 bouteilles de bière l'aide à faire son deuil

Mme Bell a finalement terminé son plancher créé avec des dons de capsules de bière pour un projet qui l'a aidé à traverser une période difficile.

Ma mère est morte et je n'allais pas très bien. Et ce projet m'a permis de faire quelque chose qui m'occupait l'esprit et m'empêchait de m'inquiéter pour mon père et de tout , affirme Gina Bell.

Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, poursuit-elle. Mais ça me semblait bien quand je le faisais.

23 000 capsules de bouteilles de bière ont été nécessaires pour remplir le plancher du cabanon de Gina Bell. Photo : Gina Bell/Facebook

Mme Bell a commencé le plancher en mars 2018 et l'a terminé au mois de mai dernier. Pour l'instant, elle ne prévoit pas recommencer ce genre de projet.