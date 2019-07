Des commerçants ressentent les contrecoups des travaux de la rue Elgin

Des commerçants et des restaurateurs de la rue Elgin sont épris d’une réduction marquée de leur chiffre d’affaires depuis le début des travaux qui forcent la fermeture d’une grande partie de l’artère commerciale depuis janvier.

Le copropriétaire du restaurant Fox & Feather Pub and Grill, estime avoir perdu 30 % de sa clientèle. Ce n’est pas super. Les travaux ont dissuadé beaucoup de clients , a-t-il dit.

La rue Elgin subit une cure de jouvence depuis les premiers mois de 2018 dans le cadre d’un projet de 36 millions de dollars.

Des fermetures partielles ont commencé en mars 2018, mais la cadence a augmenté depuis janvier. De vastes tronçons de la rue qui, auparavant, fourmillait d’activité sont maintenant inaccessibles aux véhicules, hormis les pelles mécaniques.

C’était la pire fête du Canada que j’ai jamais connu , a soutenu M. Eyamie, qui a aussi vu sa clientèle diminuer pendant la Fin de semaine des courses et pendant le festival des Tulipes. Ces périodes sont habituellement fastes pour les commerçants de la capitale.

M. Eyamie a même dû réduire le nombre d’employés au cours des derniers mois. Quand les temps sont durs, il faut économiser , a-t-il fait valoir.

Des activités comme le karaoké et les jeux-questionnaires ont permis de réduire les pertes du commerce The Cross en Elgin, selon le propriétaire Danny Byrne. Photo : Radio-Canada / Darren Major

D’ailleurs, Fox & Feather n’est pas le seul commerce à subir les contrecoups des travaux de la rue Elgin.

Le propriétaire du bar The Cross on Elgin, Danny Byrne, a lui aussi vu son chiffre d’affaires chuter de 30 %. Il a toutefois pu réduire ses pertes en ajoutant des soirées de jeux-questionnaires et de karaoké à son établissement.

Un peu plus loin, le café Bridgehead à l’angle des rues Elgin et MacLaren ferme ses portes dès 18 h en raison du faible nombre de clients en soirée.

La propriétaire du commerce Bel Fiore, Minoo Banaei, a elle aussi vu le nombre de clients baisser. Elle s’inquiète des ordures qui s’accumulent le long du chantier après que la Ville eut retiré les poubelles qui longeaient l’artère.

Des ordures commencent à s'empiler autour du chantier de la rue Elgin puisque les poubelles ont été retirées. Photo : Radio-Canada / Darren Major

Ça n’aide personne lorsqu’on arrive le matin et qu’on voit des amas de poubelles , a-t-elle dit. Elle a même raconté que des gens lui demandaient s’ils pouvaient jeter leurs ordures dans sa poubelle puisqu’il n’y en avait plus à l’extérieur.

Des commerces de la rue Elgin se sont unis pour créer une offensive publicitaire dans le but d’attirer des clients.

La campagne « I Dig Elgin », menée par Christa Blaszczyk des commerces The Gifted Type et Boogie + Birdie, souligne notamment les promotions sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez voir des commerces ici après les travaux, il faut les soutenir pendant les travaux , a-t-elle dit.

La Ville d’Ottawa prévoit que les travaux seront terminés d’ici la fin de l’année, hormis quelques fermetures partielles d’ici au printemps prochain.

Avec les informations de Darren Major de CBC