Une fin douce-amère pour les partisans de Kawhi Leonard

Le mot-clic #KawhiWatch avait été mis en place pour suivre de près l'annonce officielle du joueur.

Il y a désormais les mots-clics #ThankYouKawhi et #byeKawhi qui sont apparus.

Le maire de Toronto, John Tory, fidèle partisan des Raptors, a rapidement publié une vidéo sur son compte Twitter samedi matin.

Peut-être que c'était la veste, peut-être qu'il ne l'a pas aimée , a-t-il plaisanté, faisant référence à sa célèbre veste dorée brodée du logo des Raptors. Le maire l'a arborée durant tous les matchs de la NBA.

Mais John Tory l'a surtout remercié d'avoir mené l'équipe à la victoire, tout en le prévenant, avec humour que les Raptors se tiendront prêts.

Ne fais pas d'erreur quand tu reviendras ici, il n'y aura pas de pitié. On t'aimera toujours, mais les Raptors seront prêts et gagneront de nouveau. On aurait juste aimé le faire avec toi, mais merci, beaucoup, à toi d'avoir amené toute cette excitation et l'inspiration et bonne chance à toi.

John Tory, maire de Toronto