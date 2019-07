Le WIFF célèbre une année record avec une projection gratuite

Le WIFF a été le plus grand festival de films dirigé par des bénévoles au Canada l'an dernier.

Les foules ont atteint plus de 140 films, produits dans 21 pays.

Pour remercier les habitants de Windsor-Essex, le WIFF et le Bluesfest Windsor présenteront The Russian Five gratuitement au Windsor Riverfront Festival Plaza mercredi soir.

Les portes de l'événement s'ouvrent à 17 h et la projection commencera à 19 h.

Les glacières ne seront pas autorisées, mais de la nourriture et des boissons seront disponibles à la vente sur place.