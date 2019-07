FestiVoix jour 7: quand deux publics se rencontrent

Vendredi soir au FestiVoix, alors que le public de 2Frères quittait la place, celui de Fouki arrivait. C'était du jamais vu, mais on s'y attendait un peu.

On a dû déménager in extremis la scène des Voix Hip-Hop, parce que le genre est si populaire qu'on craignait que l'église St-James ne résiste pas au phénomène Fouki.

D'une petite salle d'une centaine de places, on lui a offert la grande scène des Voix Populaires, après le spectacle de 2Frères.

Vous pouvez imaginer que le public diffère quelque peu des deux artistes. N'ayez crainte, il n'y a pas eu d'émeute ni d'échauffourée.

Même que la soirée a été fabuleuse pour ceux qui sont restés pour tous les spectacles.

Étonnante Roxanne Bruneau

Elle assurait la première partie de 2Frères.

Si vous ne la connaissez pas, n'en soyez pas gênés. Ce n'est pas une artiste très médiatisée.

Sa popularité, elle la doit aux réseaux sociaux. Plusieurs de ses vidéos dépassent les quatre millions de visionnements sur YouTube.

Pas étonnant de voir qu'une grande partie du public était là pour elle et connaissait ses chansons par cœur. Des jeunes pour la plupart : 10 ans, 15 ans, 20 ans.

C'était magique. Elle est d'une énergie, d'une sincérité et d'un talent incroyable pour la scène.

Roxanne Bruneau semblait aussi surprise du nombre de personnes présentes pour elle. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Elle semblait aussi surprise du nombre de personnes présentes pour elle.

Roxanne Bruneau fait partie de ces artistes à surveiller pour qui veut la voir en spectacle. Elle est une valeur sûre. J'en aurais pris encore.

Un public heureux de retrouver 2Frères

C'était de toute beauté.

Un parterre plein, des gens de tous les âges, des familles venus pour chanter avec 2Frères. Une troisième venue pour le duo au FestiVoix.

On aime ça venir à Trois-Rivières, prendre un verre sur le bord du fleuve avant le spectacle, une journée de canicule comme aujourd'hui , nous ont-ils déclaré dès le début du spectacle.

Si le FestiVoix devait décerner un prix pour le groupe le plus sympathique, le jury l'aurait unanimement remis à 2Frères. Le duo est généreux envers son public, lui cède la vedette pour le laisser chanter. On a senti toute leur reconnaissance et leur souci d'offrir du bon temps aux festivaliers.

Même s'ils n'ont plus besoin d'autres chansons que celles de leur répertoire pour combler un spectacle, 2Frères a rendu hommage aux BB qui ont bercé leur enfance en interprétant quelques-unes de leurs chansons. Chapeau à Érik Caouette pour avoir poussé la note comme l'aurait fait Patrick Bourgeois sur Donne-moi ma chance.

Le public était conquis.

Fouki, celui qu'on veut revoir au FestiVoix

Même si le parterre s'est vidé de plus de la moitié après 2Frères, Fouki avait droit à une belle foule pour lui. Il en était même étonné.

Charmé par l'événement auquel il participait pour une première fois, le rappeur a été visiblement séduit par Trois-Rivières, nom qu'il a prononcé, déformé à sa manière à plusieurs reprises dans ses chansons.

Fouki avait droit à une belle foule pour lui. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Voir Fouki en spectacle, ce n'est pas seulement chanter ses chansons, c'est aussi danser beaucoup. On ne voit pas ça souvent au Festivoix.

Le hip-hop du rappeur se colle souvent au dancehall et au reggae. Le rythme jamaïcain ne laisse aucun humain de marbre.

Il faut dire, aussi, que l'odeur assez abondante de substance autrefois illicite a contribué à augmenter le degré d'euphorie du spectateur. On est gayé , comme le chante Fouki.

Prévu pour durer une heure seulement, le spectacle a laissé sur le public sur sa faim. Mais mon petit doigt me dit qu'il y a de fortes chances que le rappeur revienne sur la grande scène pas plus tard que l'an prochain.

Enfin, c'est un souhait que je ne suis sûrement pas seule à éprouver.