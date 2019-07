Deuxième tournoi de pêche au doré Écotone au Témiscamingue

L'an passé, plus de 150 pêcheurs ont répondu présents au premier événement.

Selon les organisateurs, il s'agit d'un tournoi unique en son genre au Québec.

Et pour cause, aucune limite de longueur des prises n'est imposée aux participants puisque le lac Témiscamingue partage ses eaux entre le Québec et l'Ontario, donc les réglementations des deux territoires s'imposent.

Cette année, les participants vont se partager plus de 15 000 $ en prix.

Pour Alain Richer du comité organisateur, le tournoi qui est familial vise aussi à encourager la relève.

La relève pour nous c'est extrêmement important, dit-il. Les enfants sont les bienvenus. Il y a des enfants qui vont participer avec les parents dans le bateau, qui ne vont pas pêcher, mais ils sont bienvenus et même à la soirée, lors de la remise des prix, on va essayer de donner un prix pour chaque enfant. Oui on ne les a pas oubliés, on veut avoir beaucoup d'enfants au tournoi.

Une station mobile de lavage de bateau était sur place pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Cette année, les participants pourront nettoyer gratuitement leur embarcation avant le tournoi et même après.

L'Organisme des Bassins Versants du Témiscamingue (OBVT) sera présent avec une station de lavage de bateaux.

L'objectif est de limiter la propagation d'espèces envahissantes notamment le cladocère épineux explique Marie-Pier Girard, responsable des communications à l' OBVTOrganisme des Bassins Versants du Témiscamingue .

Le cladocère épineux est une espèce assez tenace. Ces œufs résistent à un peu tout. Ce que ça prend c'est de l'eau assez chaude à 50 degrés Celsius ou un lavage à haute pression, 250 livres par pouce-carré. Ça doit être fait partout, mentionne-t-elle.

On conseille de vider l'eau du moteur, de la cale, des caissons sur la terre ferme à plus de 30 mètres d'un point d'eau naturel ou d'un système d'évacuation qui risque de se déverser dans un des points d'eau. AuteurMarie-Pier Girard, responsable des communications à l'OBVT

Selon Marie-Pier Girard, les utilisateurs du lac n'ont pas tous conscience de la menace que pose cette espèce sur les lacs de la région.