3 baleines noires sont empêtrées dans les eaux du golfe du Saint-Laurent

Une première baleine avait été observée pour la première fois le 29 juin, à l'est de Miscou, au Nouveau-Brunswick, par des agents de la Garde côtière, est-il écrit dans un communiqué envoyé vendredi soir par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Elle a été identifiée comme étant la baleine EG#4440. L'animal a une corde autour de son pédoncule, ou la partie supérieure de sa queue, et semble traîner quelque chose de lourd. Elle a été repérée une nouvelle fois le 2 juillet, toujours empêtrée.

Jeudi, deux autres baleines noires empêtrées ont été repérées, annonce le MPOministère des Pêches et des Océans . La première a été vue par des représentants de Transports Canada alors qu’ils survolaient l'est de la Gaspésie, au Québec. La baleine n'a pas encore été identifiée, mais semble avoir une corde qui traîne des deux côtés de sa tête le long de son corps.

La troisième baleine empêtrée a été signalée par un chercheur qui travaillait en mer. La baleine a aussi été aperçue à l'est de Miscou et a été identifiée comme EG#4423. Il semble qu’elle traîne une corde sous son corps. Le MPOministère des Pêches et des Océans se dit convaincu que cet animal a été empêtré auparavant en avril dans les eaux américaines.

Les trois baleines empêtrées ont été repérées dans des zones déjà fermées aux activités de pêche, assure le MPOministère des Pêches et des Océans .

Une surveillance aérienne et en mer est en cours afin de surveiller ces baleines et d'avoir une meilleure idée de leur état.

Le MPOministère des Pêches et des Océans analyse les possibilités d'attacher des bouées de repérage aux cordages de ces baleines, si les cordages sont assez longs pour permettre aux équipes de le faire en toute sécurité. Les tentatives de sauvetage des baleines empêtrées ne seront prises en considération que si elles peuvent être faites de manière sécuritaire, dit-on dans le communiqué.

Les baleines noires sont parmi les mammifères marins les plus difficiles à secourir de tout incident d’empêtrement en raison de leur taille, de leur force et de leur comportement. Les conditions météorologiques et les conditions de la mer sont également des facteurs dont il faudra tenir compte.

Six baleines noires ont été retrouvées mortes dans les eaux canadiennes en 2019.