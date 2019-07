La Fédération franco-ténoise souligne le français du gouvernement sur les médias sociaux

Une dizaine de lettres ont été envoyés aux responsables de comptes Facebook ou Twitter des agences comme Feux TNO ou le ministère de l’Infrastructure, que la Fédération a identifiés comme s’étant amélioré au cours des derniers mois.

La FFT dit observer les différents comptes gouvernementaux depuis la fin de novembre 2018.

Selon la Fédération, certains comptes ont amélioré leurs pratiques au point d’être à présent complètement bilingues, d’autres se sont simplement améliorés, certains se sont « un peu francisés » alors que rien n’a changé sur d’autres comptes.

En envoyant ces lettres à ceux qui se sont améliorés ou ceux qui étaient déjà bilingues dans leur présence sur les médias sociaux, la directrice générale de la FFT, Linda Bussey, espère se concentrer sur les bons coups pour les citer en exemple.

On fait la promotion du français, mais on est pas juste là pour souligner les mauvais coups, on est aussi capable d’encourager et de reconnaître le travail.

Linda Bussey, directrice générale de la FFT