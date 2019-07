Examen de conduite : c’est la congestion en Alberta

À Calgary, les clients de l'instructeur Moez Haji ne roulent pas encore sur les routes, que déjà ils sont bloqués dans un embouteillage qu’ils n’avaient pas vu venir.

« Trouver un rendez-vous c'est une calamité », lance Moez Haji. « Ce matin un client m’a dit : “je ne peux rien avoir avant le 15 août”. »

Attendre d'un à deux mois pour passer son permis de conduire est devenu la norme depuis la réforme du gouvernement néo-démocrate qui a nationalisé les examens de conduite. L’an dernier, « à cette période-ci de l’année, on parlait d’un jour d’attente », affirme Pete Llewellyn, le président de l'Association des évaluateurs de conduite.

C'est frustrant. Pete Llewellyn, président de l'Association des évaluateurs de conduite

Ce dernier ne pense toutefois pas que c’est parce que le système est désormais public qu’il est moins efficace. Il accuse plutôt une réforme mise en place à la va-vite par « une équipe qui manque d’expérience » dans le domaine.

Mauvais départ

Tous les bureaux de permis privés ne sont pas automatiquement passés sous le giron du gouvernement quand la nationalisation des examens de conduite est entrée en vigueur.

« Pendant plusieurs mois après mars [certains] bureaux n’étaient pas encore autorisés [à offrir ce service]. Il y a encore des bureaux qui n’ont pas encore leur licence », déplore M. Haji.

Des anciens examinateurs privés ont aussi dû postuler aux nouveaux emplois offerts dans le secteur public; un autre facteur qui a entraîné du retard dans le traitement des dossiers de demande d’examen.

Les néo-démocrates ont également raccourci les journées et les semaines de travail des examinateurs. En comptant les pauses, « ils ne travaillent désormais que 6,5 h par jour », calcule M. Llewellyn. Avant, « ils avaient pour habitude de faire jusqu’à 10 heures par quart de travail, six jours sur sept. C’était surtout le cas l’été, car on sait que l’hiver est une période plus calme pour nous ».

Pete Llewellyn critique aussi le site web gouvernemental pour obtenir un rendez-vous. Ce système centralisé jumelle mal, selon lui, les élèves et les centres d'examen.

Il raconte le cas de cet élève d’Edmonton qui a récemment été envoyé à Calgary pour passer l’examen qui lui permettrait de conduire un véhicule lourd à remorque.

« Il a donc dû se procurer ce type de véhicule et être accompagné d’un autre conducteur expérimenté. Une fois sur place, on lui dit qu’aucun examinateur n’est finalement disponible » pour sa classe de véhicule, explique M. Llewellyn.

« Pour les transporteurs commerciaux, ce système est dévastateur », dit-il.

Dans son auto-école, M. Haji a arrêté de prendre des rendez-vous pour ces élèves parce que l’opération est tout un casse-tête.

Non seulement, « il n’y a qu’une ou deux disponibilités par mois [mais en plus], si vous avez un client qui vit dans le Nord-Ouest, vous vous trouverez éventuellement avec des choix de rendez-vous dans le Sud-Est et vice-versa », témoigne-t-il.

Lui aussi regrette de ne plus pouvoir contacter directement le bureau de permis de son choix pour placer ses élèves. Il ne comprend pas non plus, pourquoi le gouvernement a autorisé les bureaux de permis à accepter des élèves qui vivent parfois à plusieurs centaines de kilomètres de leur établissement.

« On a aussi vu des examinateurs d’Edmonton être envoyés à Settler », ajoute M. Llewellyn qui s’étonne que ce ne soit pas les examinateurs de cette région située à 200 km de la capitale albertaine qui aient été assignés. « Ils sont pris en charge pour la nourriture et l’hébergement, plus le temps du trajet… c’est ce qui fait mal au système », dénonce-t-il.

Rattraper le retard

Pourtant, les quelques 150 examinateurs embauchés par le gouvernement sont plus nombreux qu'à l'époque où le système était privé.

« Il y a toujours 20 à 30 000 demandes d'examen en attente », reconnaît Rick McIver, le ministre des Transports. « Nous avons permis aux examinateurs de faire du temps supplémentaire et de travailler les fins de semaine pour rattraper ce retard. »

Le mal est cependant déjà fait pour Moez Haji. « C’est un fiasco », conclut-il. « La seule chose de positive de ce nouveau système c’est qu’on peut s’attendre à ne plus avoir de corruption, car il y avait beaucoup de magouille dans l’ancien système. »

Les changements au système d’évaluation font aussi suite à l’accident des Broncos de Humboldt, dans lequel 16 personnes avaient perdu la vie en avril 2017. Photo : CBC

La nationalisation avait en partie été recommandée dans un rapport rendu public il y a deux ans. Il mettait notamment en lumière des différences de prix importantes entre les évaluateurs privés, des services inadéquats et des cas de harcèlement.