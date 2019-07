Les ventes de maison en forte hausse au Nouveau-Brunswick

Les maisons au Nouveau-Brunswick se vendent à un rythme jamais vu en 10 ans, et la demande surpasse l’offre, selon l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick (AAINB).

Avec 1124 unités vendues dans la province, mai 2019 est le meilleur mois jamais enregistré par cette association. C’est une hausse de 24,6 % des ventes comparativement à mai 2018.

Nous observons une excellente conjoncture pour les vendeurs au Nouveau-Brunswick , dit Sheila Henry, la présidente de l’AAINB.

Essentiellement, si vous avez une maison en bon état et bien située, à un prix raisonnable, elle va se vendre rapidement , résume-t-elle.

Mme Henry explique que la demande est élevée et l’offre plutôt faible, ce qui ouvre la porte à de multiples offres pour ceux intéressés à vendre leur propriété. Elle s’attend à ce que les ventes demeurent élevées pour le reste de l’année 2019.

Selon l’Association canadienne de l’immeuble, la vente de propriétés résidentielles est en hausse marquée au Nouveau-Brunswick depuis un an. Il s’est vendu 3622 unités au cours des cinq premiers mois de 2019 dans la province, une hausse de 20,3 % comparativement à la même période en 2018.

Dans la capitale, Fredericton, il s’est vendu 58 % plus de résidences entre janvier et mai 2019 que lors des cinq premiers mois de l’année dernière. Pour les mêmes périodes, les ventes ont été en hausse de 23 % à Moncton et de 11 % à Saint-Jean.

Le Nord du Nouveau-Brunswick et la région de la Vallée sont les seuls secteurs de la province où l’on a observé une diminution du nombre de résidences vendues depuis l’an dernier, en baisse de 6 %.

Les maisons les moins chères au Canada

Selon l’ACI, le prix moyen d’une maison au Nouveau-Brunswick est passé de 177 272 $ en mai 2018 à 192 848 $ en mai 2019. Il s’agit néanmoins toujours du prix moyen le plus abordable au Canada.

Ailleurs en Atlantique, le prix moyen d’une résidence en mai 2019 s’établit à 233 456 $ à Terre-Neuve-et-Labrador, à 242 318 $ à l’Île-du-Prince-Édouard, et à 252 442 $ en Nouvelle-Écosse.

La présidente de l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick, Sheila Henry, fait valoir la différence entre le prix moyen d’une maison dans les Maritimes, et celui d’un domicile ailleurs au pays.

Des gens qui vendent une propriété dans l’ouest du pays risquent d’en obtenir un prix plus élevé que ce qu’il leur en coûtera pour se porter acquéreur d’un nouveau domicile au Nouveau-Brunswick.

Le prix moyen en Alberta se situe à 200 000 $ de plus qu’au Nouveau-Brunswick. Cette différence est de 400 000 $ en Ontario et de plus d’un demi-million en Colombie-Britannique.