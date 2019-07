Péribonka, zone inondable?

Un décret gouvernemental pourrait catégoriser le secteur « zone inondable 0-20 ans », ce qui signifie qu’il y aurait 5 % de risque qu’il soit inondé au cours des 20 prochaines années.

Les citoyens ont pu faire part de leurs préoccupations à ce sujet lors d’une rencontre jeudi. Certains accusent le gouvernement d’avoir fait preuve de négligence lors de l’élaboration de la carte.

Ils ont avoué que ça a été fait en vase clos et que, malheureusement, ils ont comparé des cartes, ils ont superposé des cartes qui n’avaient aucun rapport. Il y a des gens qui se sont fait répondre que c’était peut-être parce qu’il y avait eu une pluie abondante et que sur la photo satellite on voit de l’eau et que c’est pour ça que vous avez été déclaré zone inondable , mentionne l’ancien préfet de la MRC Maria-Chapdelaine et résident de Péribonka, Jean-Pierre Boivin.

Sur la carte du gouvernement, une bonne partie du territoire de Péribonka se retrouve en zone inondable. Photo : Radio-Canada

La décision pourrait avoir des conséquences négatives sur les résidents, qui craignent de voir les maisons et les terrains perdre de la valeur. Le maire de la municipalité redoute même qu’une telle catégorisation puisse freiner le développement économique.

Le secteur villageois, le secteur urbain, on a 50 % des terrains qui sont en zone inondable [...] On a un super projet à Péribonka, chantier Péribonka, qui devrait arriver sous peu, un projet de 10 millions puis notre projet est gelé, car on n’a pas l’autorisation de construction et de faire des plans de certification pour le terrain , explique Ghislain Goulet.

Le gouvernement se veut rassurant. La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, assure que des modifications seront apportées sur les cartes.

Il s'agit d'une cartographie générale, mentionne-t-elle. On est allé chercher le maximum de zones inondables. Ceci étant dit, les consultations d'hier vont nous aider. On va raccourcir les zones.

Au total, 812 municipalités sont touchées par le décret instituant une zone d’intervention spéciale (ZIS). Les citoyens de Péribonka ont bon espoir de voir leur municipalité être retirée de cette zone.

D'après le reportage de Thomas Laberge