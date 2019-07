Les investissements pour la protection de la jeunesse bien accueillis au Bas-Saint-Laurent

La directrice de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent et le syndicat qui représente les intervenants de la région considèrent tous deux que les investissements annoncés par Québec pour la protection de la jeunesse constituent un « pas dans la bonne direction ».

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé une enveloppe supplémentaire de 47 millions de dollars pour aider la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) à embaucher davantage d’intervenants et réduire les listes d’attente.

De cette somme, le Bas-Saint-Laurent recevra environ 660 000 $, ce qui représente cinq nouveaux postes.

Pour la directrice de la protection de la jeunesse, Anne Duret, cette annonce est la bienvenue, même si elle reconnaît que cette somme ne réglera pas tous les problèmes.

On est très contents de l'investissement qui a été annoncé. Anne Duret, directrice de la protection de la jeunesse, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Mme Duret ajoute que c'est un bon pas dans la bonne direction pour nous aider à donner un petit peu d'air au personnel, qui a eu une année particulièrement difficile.

La répartition des nouveaux effectifs et l’utilisation des sommes annoncées par le ministre seront déterminées au cours des prochaines semaines.

Évidemment, on aurait le souhait d'investir davantage du côté des secteurs où on a des listes d'attente, où il y a davantage de pression. Mais à terme, il faudrait qu'on investisse dans l'ensemble du continuum en protection de la jeunesse notamment, et en services de proximité aussi , soutient-elle.

La directrice de la protection de la jeunesse a noté une augmentation importante du nombre de signalements à la suite des événements survenus à Granby. Le nombre de dossiers en attente a bondi pour atteindre 70 ces derniers mois. Ce chiffre est maintenant d’environ 50.

Un premier pas, selon le syndicat

Le syndicat qui représente les intervenants de la région voit aussi d’un bon œil les sommes annoncées par Québec.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) considère toutefois que ce sont plutôt 270 millions de dollars qui seraient nécessaires pour diminuer les listes d'attente partout au Québec.

47 millions, c'est un pas. Un petit pas, mais quand même c'en est un. Mélanie Bernier, représentante nationale pour l’APTS au Bas-Saint-Laurent

Le syndicat soutient aussi qu'il est important d'investir non seulement pour réduire les listes d'attente, mais aussi pour l'intervention de deuxième ligne, dans les centres jeunesse par exemple.

Dans le contexte où la région connaît une pénurie de personnel, la représentante nationale de l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux au Bas-Saint-Laurent, Mélanie Bernier, affirme que des mesures devront être mises en place pour attirer et retenir de nouveaux intervenants.

Il faut créer des postes qui sont attractifs pour les gens qui arrivent en région. Il faut créer aussi des postes pour les jeunes. Pas seulement des postes à temps partiel, mais des postes à temps complet , affirme Mme Bernier.

Le syndicat a aussi indiqué qu’il souhaite être consulté à propos des solutions à apporter au système de protection de la jeunesse. De son côté, Anne Duret a réaffirmé sa volonté de collaborer avec le syndicat.