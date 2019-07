De jeunes Acadiens brillent au baseball

Joey Boudreau a 16 ans et est un lanceur droitier. Originaire de Beresford, il est le premier de sa région à se tailler une place au sein des meilleurs joueurs de la province depuis longtemps.

Cela s’explique notamment par le fait qu’il n’y a pas d’équipe AAA dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Joey Boudreau doit donc s’entraîner avec les Miramichi Twin AAA.

Avec un lancer qui atteint environ 133 km/h, Joey Boudreau ne fera pas partie de l’équipe à titre de figurant. L’entraîneur Matt Clark le voit comme son deuxième lanceur pour les Championnats canadiens.

C’est quand même une grosse affaire représenter ta région. Je suis prêt à aller pour la première place et je suis confiant de mon équipe. Joey Boudreau

Le jeune Joey Boudreau rêve de faire carrière dans le monde du baseball. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Son rêve? Faire carrière dans le monde du baseball, et si cela lui demandera beaucoup de persévérance, il a déjà en faire preuve pour se rendre dans l’équipe de Baseball Nouveau-Brunswick.

Le monde me disent “t’es fou, pourquoi tu fais ça”. C’est ça que j’aime faire. Joey Boudreau

Quand je jouais à Beresford c’était un niveau AA. Je me suis dit qu’il fallait que je monte en AAA. J’en ai parlé à mes parents et on a décidé de mettre plus de temps sur le baseball avec le AAA de Miramichi. Ça a bien marché. Déterminé comme je suis, je pense que je peux me rendre le plus loin que je peux.

Il jouait un premier match ce soir pour le tournoi T12, un important tournoi où s’affrontent des équipes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Une belle occasion pour Joey Boudreau de montrer de quoi il est capable devant les recruteurs des Blue Jays présents dans les estrades.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes