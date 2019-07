Le suspense continue sur l’avenir de Kawhi Leonard

Les joueurs sont autorisés à signer des contrats à partir de samedi midi.

Généralement, des informations sur des transactions en cours finissent toujours par fuiter avant même le début de la période de signature des contrats.

Kawhi Leonard, qui a mené les Raptors à leur premier titre de champion de la NBA le mois dernier, s'est joint aux autres agents libres pouvant négocier avec les équipes de la NBA depuis dimanche dernier.

Kawhi Leonard brandit le trophée Larry O'Brien lors du défilé de la victoire à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Mais contrairement à la plupart des joueurs agents libres de renom, Kawhi Leonard n'était lié à aucune équipe en particulier au cours des 24 premières heures de la période de négociation.

Le natif de Los Angeles a été principalement lié à trois équipes au cours de la dernière semaine, les Raptors, les Lakers et les Clippers de Los Angeles.

Alors que le joueur étoile réfléchit à ses options en tant qu'agent libre, les médias sociaux n'ont cessé de spéculer sur son avenir.

L’histoire a pris un nouveau virage mercredi lorsqu’un avion privé détenu par le groupe Maple Leafs Sports & Entertainment (MLSE) a atterri mercredi à l'aéroport Pearson de Toronto après avoir quitté Los Angeles, laissant croire à certains que Kawhi Leonard pourrait être à bord.

Des images captées en hélicoptère montrent les occupants de l'avion monter à bord des véhicules utilitaires sport et se rendre dans un hôtel du centre-ville de Toronto, où des partisans s'étaient rassemblés alors que les rumeurs s'intensifiaient sur la présence de Kawhi Leonard en ville.

Cependant, il n'y a jamais eu de confirmation que Leonard était dans un de ces véhicules ou même dans la ville.

Entre-temps, des panneaux d'affichage à Toronto ont émergé pour encourager Kawhi Leonard à rester, tandis que des panneaux à Los Angeles demandent à la vedette de rentrer à la maison.

En vertu des règles de la NBA, les Raptors peuvent signer Kawhi Leonard pour une plus importante somme d'argent (190 millions de dollars US) et pour une plus longue période (cinq ans) que les autres équipes (environ 140 millions de dollars sur quatre ans) dans le cadre d'un contrat maximum durant la saison morte.

Avec des informations de CBC NEWS