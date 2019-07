Soul, rock et blues avec Little Steven sur les plaines

Little Steven, le membre le plus connu du E Street Band, s’arrête avec ses Disciples sur les plaines samedi soir à 19h.

Préparez-vous à voir quelque chose que vous ne voyez pas souvent. Je vous jure, ce groupe est vraiment bon , dit-il en parlant de ses musiciens.

Steven Van Zandt accompagne Bruce Springsteen avec le E Street Band depuis 1972. Il a choisi une quinzaine de musiciens et chanteurs parmi les meilleurs pour l'accompagner dans son projet musical.

Ce sont les musiciens les plus sollicités de New York et ils me sont très loyal , affirme l’artiste.

C’est un peu par hasard que Van Zandt s’est remis à l’écriture de nouveau matériel. Il n’avait rien produit en solo depuis deux décennies.

Je me suis reconnecté à mon travail par accident. […] À la fin de la tournée du E Street Band en 2016, un promoteur à Londres m’a demandé quand je revenais. Il m’a suggéré de monter un groupe et d’être la tête d’affiche de l’une des soirées de son Festival de Blues. J’ai monté un band et ce fut une révélation pour moi. Ce son rock, soul et blues, je suis arrivé avec un mélange assez unique.

Steven Van Zandt en spectacle avec son groupe Little Steven & the Disciples of Soul à Rochester Photo : Jef Ross

Little Steven, qu’on reconnait facilement à son bandana, ses boucles d’oreilles et sa guitare, est le premier surpris de cette tournure dans sa carrière.

Le band était tellement bon. On est parti en tournée et c’est pendant cette tournée que j’ai eu des idées et que j’ai écrit du nouveau matériel. Et voilà!

Ce fut la naissance de l’album Summer of Sorcery lancé au mois de mai dernier.

J’ai voulu que ce nouveau matériel soit différent. Tous mes albums solos sont très politiques et très autobiographiques. J’ai voulu faire un album fictif, comme un film , raconte celui qui a joué dans la série Les Soprano et qui a été la vedette de la série Lilyhammer sur Netflix.

J’étais très fier de Lilyhammer. Ce fut trois ans de ma vie. Little Steven

Summer of Sorcery paru en mai dernier est un album joyeux, et c’était l’intention.

On vit des moments tellement sombres, ce sont les moments les plus sombres que j’ai connus de toute mon existence. C’est très déprimant et je me sens plus utile en ce moment si je peux apporter un peu d’espoir et d’optimisme. Un peu de lumière.

Un nouvel album avec Bruce Springsteen?

Little Steven confie que certaines discussions ont déjà eu lieu avec Bruce Springsteen au sujet d'un nouvel album.

On va se parler plus sérieusement au cours des prochains mois. Je termine cette tournée le 6 novembre et après je suis disponible pour enregistrer avec Bruce et le E Street Band pour un album qui pourrait sortir au printemps 2020. Et s’il veut faire une tournée par la suite, on est disponible.

Il ne reste plus qu’à offrir un accueil chaleureux à Little Steven et ses Disciples samedi soir afin qu’il recommande le Festival d'été à ses acolytes du E Street Band.