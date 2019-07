Financement des aéroports régionaux : réactions favorables dans la région

Le programme a deux volets. Le premier est de favoriser le développement ou l'amélioration des dessertes aériennes régionales.

Le second vise les équipements, mais il pourrait permettre aux gestionnaires de mettre en place des plans visant à soutenir le développement d'un transporteur par exemple.

À Rouyn-Noranda, la mairesse Diane Dallaire indique que les gens responsables du développement économique ne manqueront pas pareille occasion.

On va juste s'assurer de bien avoir vu les modalités du programme, mais ça va aller très rapidement et on sera heureux de vous annoncer notre demande de subvention , déclare Mme Dallaire.

L'aéroport de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

À Amos, un projet de dégivreur est sur la table afin d'améliorer la desserte aérienne qui transite par l'aéroport Magny.

Le maire Sébastien D'Astous estime les coûts approximatifs de ce projet à 1,5 million de dollars. En ce moment, la Ville réalise des études d'ingénierie afin d'avoir les coûts précis du projet.

Il souhaite que celui-ci se réalise au cours de l'année 2020

Je discute aussi avec le fédéral et ce que je vois, dans le volet deux, il y des opportunités de croissance au niveau des équipements et il y aurait peut-être la possibilité de phraser notre document pour que ça concorde avec le nouveau programme, mais il n'y a rien de définitif là-dedans , soutient Sébastien D'Astous.

L'aéroport de St-Bruno-de-Guigues Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Au Témiscamingue, le préfète Claire Bolduc laisse savoir que l'aéroport de St-Bruno-de-Guigues sera admissible pour certains projets. En 2018, avant même que le parc d'Opémican n'ouvre ses portes, l'enjeu touristique en était un de taille pour le Témiscamingue, selon Mme Bolduc.

Le programme sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.