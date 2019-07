Le modèle coopératif a le vent dans les voiles dans les petites municipalités

Plusieurs petites municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec optent de plus en plus pour le modèle coopératif pour conserver certains services de proximité.

C’est le cas de Saint-Sylvère, au Centre-du-Québec, qui était sur le point de perdre son épicerie et sa quincaillerie. La Coopérative de solidarité de l'endroit a réussi à amasser les fonds nécessaires pour lui permettre de racheter l'entreprise.

En Mauricie, 107 coopératives non financières étaient actives à la fin de 2018. Le Centre-du-Québec en compte pour sa part 87. Le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) indique financer près de quatre coopératives de services de proximité par année.

Depuis les dix dernières années, le besoin de services de proximité partout dans de petites municipalités du Québec se fait de plus en plus ressentir. Et une des solutions qui semblent le plus porteur d’avenir, c’est d’établir des coopératives et souvent des coopératives de solidarité , indique le directeur général du RISQ, Philippe Garant.

Selon lui, le modèle coopératif peut s’avérer moins lourd dans un contexte de petit milieu que celui d’une entreprise privée.

La caractéristique de l’économie sociale, c’est le fait que plusieurs personnes peuvent soutenir un projet. Lorsqu’on regarde souvent des services de proximité qui reposent souvent sur un individu, ceux-ci sont essoufflés , indique le directeur général du RISQ, Philippe Garant.

Une des administratrices de la Coopérative de solidarité de Saint-Sylvère abonde dans le même sens.

Je pense qu’il n'y a rien de mieux que des citoyens qui se mettent ensemble pour accomplir quelque chose. Je crois que c’est comme ça qu’on peut réussir à sauver des commerces dans de petits villages , souligne Caroline Boucher.

Sauver de petits villages

Le chercheur de l’Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), Philippe Hébert, estime également que le modèle coopératif prend de l’ampleur partout dans la province. On sent un engouement général pour la formule coopérative.

Ces services proximité sont souvent vitaux pour préserver des citoyens dans de petites municipalités.

Personnellement, j’ai acheté ma maison il y a deux ans et je ne l’aurais pas achetée s’il n’y avait pas eu d’épicerie , mentionne Mme Boucher.

Selon le chercheur, historiquement, le modèle coopératif tend à fleurir dans la nécessité, en citant en exemple le milieu agricole et le milieu financier avec le Mouvement Desjardins.