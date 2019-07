Hausse des demandeurs d'asile iraniens au Canada

Les citoyens iraniens sont de plus en plus nombreux à demander l'asile au Canada depuis 4 ans. De janvier 2015 à décembre 2018, leur nombre est passé de 150 à 2 525 personnes, soit 17 fois plus.

Jusqu'à tout récemment, la demande d'asile n'était pas la méthode privilégiée des Iraniens pour éviter de retourner chez eux. Outre l'état désastreux de l'économie et la piètre situation des droits de la personne, la conjoncture internationale serait responsable du phénomène.

Toronto compte la deuxième plus grande communauté iranienne en Amérique du Nord après celle de Los Angeles, selon des statistiques canadiennes et américaines. Ils y sont plus de 135 000 dans le nord de la métropole, selon le recensement de Statistique Canada de 2016.

Un quartier leur est maintenant dédié dans North York que l'on a baptisé Little Tehran. On n'y compte plus les affiches en farsi qui indiquent la nature des commerces.

Dans l'épicerie Arzon, des drapeaux de l'ancien régime impérial sont suspendus en rangée au plafond. Sur les murs, de grands portraits du dernier shah trônent avec ceux de sa famille. Beaucoup de produits sont importés d'Iran selon les saisons.

L'épicerie Arzon est l'un des nombreux commerces dans le quartier iranien de Toronto. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Les clients sont des Canadiens d'origine iranienne ou des touristes de passage. Certains ont quitté l'Iran adultes durant la Révolution, soit avant ou juste après les événements de 1979. D'autres, plus jeunes, ont émigré à un jeune âge avec leurs parents avant ou après la guerre irano-irakienne dans les années 1980.

Tous ici sont habillés à la mode occidentale. Beaucoup ont encore de la famille en Iran et certains préfèrent se taire pour protéger leurs proches restés au pays.

Les Iraniens au Canada 170 755 personnes d'origine iranienne au pays

39 650 autres ayant des origines multiples en Iran (Azéris, Kurdes, Arméniens...)

90 % d'entre eux se concentrent en Ontario, en C.-B. et au Québec

64 % des Irano-Canadiens vivent dans la région torontoise

l'Iran est le 4e pays de naissance des immigrants récents au Canada

le farsi est la onzième langue la plus parlée au Canada source : recensement de 2016, Statistique Canada

Beaucoup n'ont d'ailleurs pas voulu nous parler au micro. Ceux qui l'ont fait ont donné un nom d'emprunt ou à consonance chrétienne. Tous ont toutefois refusé d'être pris en photo. Radio-Canada a accepté de protéger leur identité pour éviter que leurs familles ne subissent des représailles en Iran.

Beaucoup de Torontois d'origine iranienne ont refusé de parler à micro ouvert. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Les Iraniens ont très peur de parler en public au Canada... Ils sont surveillés par le régime de Téhéran sur les réseaux sociaux et sur Internet , explique l'avocat Joël Étienne.

Deux touristes ayant requis l'anonymat expliquent ainsi que la situation est difficile en Iran pour les jeunes qui sortent de l'université, parce qu'il n'y a pas de travail. Le rial est sans cesse dévalué, la nourriture coûte de plus en plus cher, les salaires, eux, n'ont pas augmenté , explique la femme.

Un homme échangeant des dollars américains contre des rials iraniens dans un bureau de change à Téhéran. Photo : Reuters / Essam Al Sudani

Le rédacteur en chef du Persian Mirror, Mohammad Tajdolati, affirme que la République islamique est incapable de répondre aux besoins des Iraniens et qu'elle met la faute sur les sanctions internationales que l'occident impose sur le régime au sujet de son programme nucléaire. On mange toujours à sa faim en Iran, mais il n'y a pas de médicaments ni de produits essentiels, à cause des pénalités américaines , dit-il.

Avant les sanctions, il y a 18 mois voire deux ans, l'Iran exportait plus de 2 millions de barils de pétrole par jour et maintenant, d'après les estimations, il y a moins de 500 000 barils par jour, parfois même 300 000, vous pouvez donc imaginer jusqu'à quel point les revenus des Iraniens ont diminué. Mohammad Tajdolati, journaliste indépendant

Le journaliste rappelle que l'Iran a perdu ses trois principaux clients — les Japonais, les Chinois et les Indiens — parce qu'ils ont eu peur de faire eux aussi les frais des sanctions américaines.

La Petite Téhéran dans le nord de Toronto. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Dans une autre épicerie, c'est le même son de cloche. L'Iran est un pays corrompu et ce sont les Américains qui y ont installé les mollahs , explique Oliver accoté contre un étal de cerises aigres-douces et de raisins de vigne. Il n'en dira pas plus à la vue du micro.

Le régime impérial du shah était une dictature, mais celui qui a suivi ne vaut guère mieux... on a changé de régime pour quelque chose d'encore pire , ajoute Latif qui a encore un frère en Iran.

L'ayatollah Rouhollah Khomeini foule le sol iranien, à son retour d'exil, le 1er février 1979, en pleine révolution islamique. Photo : Getty Images / Gabriel Duval

Le Canada a toujours accueilli des immigrants iraniens bien après la Révolution de 1979. Le pays en a reçu plus de 42 000 de 2011 à 2016. Des investisseurs ou des étudiants universitaires de deuxième et troisième cycles en particulier.

Mais très rarement de réfugiés. Personne n'immigrait au Canada à l'époque , rappelle Susan qui fait son épicerie chez Khorak. Cette puéricultrice torontoise explique que sa famille a trouvé refuge au Canada juste après la Révolution.

Le nombre d'immigrants iraniens au Canada y est encore bien supérieur à celui des réfugiés. La donne a néanmoins maintenant changé, selon Me Étienne. Dans le profil de ceux que je vois maintenant dans mon cabinet, jamais ces Iraniens n'auraient eu l'idée auparavant de faire une demande d'asile, si bien que leur nombre a quadruplé, voire quintuplé depuis 18 mois, explique-t-il.

Le supermarché Khorak est très populaire dans la diaspora iranienne de Toronto. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Selon le ministère fédéral de l'Immigration, le nombre d'Iraniens qui ont déposé une demande d'asile au Canada a effectivement augmenté de 520 % en mars 2019 par rapport à la même période l'an dernier. Pour cette communauté-là, arriver au point psychologique où ils se sentent obligés de faire une demande de réfugié, c'est la preuve d'un état de désespoir absolu, c'est vraiment la dernière chose qu'ils auraient voulu faire , poursuit l'avocat torontois.

Avant 2015, les Iraniens soumettaient selon Me Étienne une demande d'asile pour un problème particulier relié à leur situation personnelle. Ils étaient par exemple une épouse violentée ou un membre persécuté de la communauté LGBTQ. Mais pour les autres Iraniens, ces gens-là ne souhaitaient pas briser leur lien avec leur pays d'origine, ils trouvaient alors un moyen de survivre dans cette société confuse et compliquée .

Si un Iranien peut se qualifier sans faire une demande d'asile, il va le faire. L'outil de préférence n'est pas la demande de réfugié, parce que si cela devait s'apprendre dans le pays d'origine par le coulage d'informations, les gens pourraient faire face à de grands dangers. Joël Étienne, avocat

Les Iraniens qui entrent au Canada ont des papiers en règle, que cela soit un visa d'étudiant ou de touriste de 3, 6 ou 9 mois. Selon M. Tajdolati, les Iraniens qui viennent visiter la famille depuis deux ans sont ceux qui décident de demeurer au pays. Pour rester au Canada, ils ont deux possibilités, s'ils veulent demander la résidence permanence il faut retourner en Iran et ce n'est pas possible, ils restent donc ici avec le visa touristique et ils trouvent un prétexte pour demander l'asile politique , soutient-il.

M. Tajdolati ajoute que le Canada a facilité depuis deux ans l'émission de visas touristiques aux Iraniens. Même chose pour les visas d'étudiant. Des étudiants arrivent ici en tant qu'étudiants internationaux pour faire des études supérieures au pays à la suite desquelles ils ont la possibilité de demander la résidence permanente , indique-t-il.

Les enfants de Hossain ont quitté l'Iran pour étudier à l'Université McMaster. Photo : Radio-Canada

Hossain, qui n'a pas donné son nom de famille au supermarché, est justement venu voir ses deux enfants qui étudient à la maîtrise en génie civil à l'Université McMaster de Hamilton. Il ne sait toutefois pas si son fils et sa fille comptent rester au Canada par la suite.

Il affirme néanmoins qu'il est faux de croire que les jeunes Iraniens qui étudient en Occident y réclament l'asile, parce qu'ils refusent de retourner chez eux. Si on leur propose un bon emploi à l'extérieur de l'Iran, alors ils vont rester à l'étranger, parce qu'il n'y a pas d'avenir pour les jeunes au pays, les citoyens y sont de plus en plus pauvres et la vie coûte de plus en plus cher , ajoute-t-il.

Avant d'être tiré par la manche par sa femme, Hossain confirme néanmoins que les Iraniens tentent d'émigrer vers le Canada ou d'y investir dans le but de quitter la République islamique, parce que la situation économique et politique y est difficile.

Toronto est l'une des plus grandes villes iraniennes en Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada

Il a été impossible d'obtenir avant publication les chiffres de ceux qui ont été acceptés au Canada comme réfugiés, mais Me Étienne affirme que les juges de l'immigration sont souvent sympathiques à l'égard de la communauté iranienne, lorsqu'ils s'aperçoivent que les demandeurs ne représentent aucun danger pour la sécurité nationale . Il est vraiment facile de prouver selon lui que l'Iran viole les droits de la personne. C'est probablement l'un des pires pays sur la planète , affirme-t-il.

Les Iraniens qui demandent l'asile au pays sont relativement aisés, puisqu'ils ont les moyens de voyager au Canada ou de s'y installer pour les affaires ou pour les études. En date du 19 juin 2019, ils étaient d'ailleurs moins de 5 % à utiliser les refuges de la Ville de Toronto.

Le président américain Donald Trump signant un document imposant des sanctions économiques à l'Iran Photo : Getty Images / Mark Wilson

Selon le professeur émérite du Collège militaire royal de Kingston, Houchang Hassan-Yari, la situation interne en Iran force les citoyens à tenter leurs chances en Occident pour se préparer un meilleur avenir . Il cite en outre la répression, le chômage, l'inflation et la violation des libertés civiles. Tout va mal, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus d'Iraniens qui cherchent à sortir du pays pour venir au Canada , dit-il.

Les tensions entre Washington et Téhéran sont également à l'origine de la hausse soudaine des demandes d'asile au pays, selon Me Étienne. Leurs préoccupations et leurs soucis quotidiens ont atteint un niveau que je n'avais jamais vu auparavant , soutient-il.

Les États-Unis ont déployé le porte-avions USS Abraham Lincoln au Moyen-Orient pour envoyer un « message » à l'Iran. Photo : Reuters / Marine américaine

La République islamique verrait d'un bon œil tous ces départs. Me Étienne rappelle que les versements bancaires en Iran en provenance de la diaspora sont importants pour le régime. Si vous avez une famille de 10 personnes et qu'il y en a trois qui se rendent au Canada et qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils en renvoient au pays, cela fait une différence; donc économiquement, c'est dans leur intérêt de laisser les gens sortir et de faire du commerce avec l'Iran à partir de l'étranger ou d'envoyer de l'argent au pays.

C'est le cas de Susan qui envoie régulièrement de l'argent en Iran pour aider les siens à traverser la crise. Je n'en veux pas à ces étudiants de ne pas vouloir rentrer après leurs études ici, parce qu'on peut vivre convenablement au Canada avec un salaire moyen, ce qui n'est plus le cas en Iran , dit-elle.

En dépit des affirmations répétées des États-Unis et de l'Iran selon lesquelles ils ne cherchent pas la guerre, l'escalade et la multiplication des incidents dans le Golfe font craindre un embrasement. Photo : Getty Images / ATTA KENARE

M. Hassan-Yari va plus loin, en disant que l'occasion est aussi inespérée pour Téhéran de se débarrasser des trouble-fêtes. Le régime cherche même à expulser ces gens-là, parce qu'ils ont des problèmes avec le système en place et leur présence sur le territoire iranien se traduit par conséquent par des manifestations ici et là... et c'est aussi une façon de régler les problèmes de chômage , explique-t-il.

Pour certains Canadiens d’origine iranienne, la crainte d'un conflit armé entre Washington et Téhéran est bien réelle. J'ai peur parce que le président Trump est imprévisible et l'Arabie Saoudite et Israël font pression sur les États-Unis pour qu'ils mènent des frappes aériennes contre l'Iran... mais en cas de conflit, les Iraniens se défendront, même s'ils n'aiment pas leur pays , explique la septuagénaire Latifa.

Des Iraniens malmènent un masque à l'effigie de Donald Trump lors d'une manifestation à Téhéran, en avril 2019. Photo : AFP/Getty Images / -

Joël Étienne affirme que cette peur est bien palpable dans son cabinet d'avocats. La peur par rapport à ce qui se passe en Iran est transférée ici, évidemment à une bien plus petite échelle, les gens ont peur pour la sécurité personnelle de leurs proches qui sont restés au pays , souligne-t-il.

Le journaliste Mohammad Tajdolati pense que la situation géopolitique actuelle est dangereuse et qu'il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres.

Le professeur Hassan-Yari se dit lui aussi inquiet. Il s'agit de voir quel sera le moment opportun, quelle sera l'erreur de la part de la République islamique [pour attaquer des intérêts américains], il ne faut pas oublier que pour le président Trump, la question fondamentale, c'est que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire.

(Archives) Les installations du site du réacteur nucléaire à eau lourde d'Arak en Iran. Photo : Getty Images / Majid Saeedi

M. Hassan-Yari pense que Washington va tenter de déstabiliser le pays, parce que le président Trump souhaite ultimement un changement de régime à Téhéran.

Trump cherche à obliger le régime islamique à se soumettre à la volonté américaine, à cesser de déranger les alliés de Washington, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, et si tout cela peut-être obtenu avec l'usage de la force, ce sera la situation idéale pour l'administration américaine. Houchang Hassan-Yari, professeur émérite

Le professeur Hassan-Yari rappelle que l'Iran tente depuis longtemps d'étendre son influence dans la région, dans les conflits en Syrie et au Yémen, dans la bande de Gaza au côté du Hamas et au Liban au côté du Hezbollah.

M. Tajdolati est du même avis, mais il ne pense pas que les États-Unis tenteront de renverser le régime comme ils l'ont fait en Irak ou en Afghanistan. Après ce régime, qu'est-ce que l'on va mettre à la place? Il n'y a pas d'alternative sérieuse dans l'opposition iranienne pour remplacer ce régime et il faut avouer qu'il n'est pas facile de faire tomber un régime qui est en place depuis 40 ans; l'Iran est un grand pays dans une région compliquée et stratégique , conclut-il.