Des algues bleu-vert détectées dans un lac en Ontario

Il s’agit pour l’instant de la seule voie navigable de la région couverte par SPSDSanté publique Sudbury et districts où des algues bleu-vert ont été détectées en 2019.

Le bureau de santé publique rappelle à ceux qui utilisent l’eau des lacs et des rivières de surveiller la présence d’algues bleu-vert.

Les floraisons et l’écume le long des rives contiennent habituellement les plus importantes concentrations de toxines.

Les toxines peuvent irriter la peau et, en cas d’ingestion, causer de la diarrhée et des vomissements. Si une personne en ingère de grandes quantités, elle risque de subir des dommages au foie et au système nerveux , a averti le SPSDSanté publique Sudbury et districts .

Les personnes qui tirent leur eau domestique de lacs et de rivières où la présence de floraisons d’algues bleu-vert a été confirmée devraient songer à opter pour une autre source d’eau protégée. Santé publique Sudbury et districts

En cas de floraison près de votre propriété ou prise d’eau : Éviter de consommer l’eau ou de l’utiliser pour se laver

Ne pas faire bouillir l’eau ou la traiter avec de l’eau de Javel, car cela cause le rejet de toxines

Ne pas se fier à un dispositif de filtration d’eau dans un contenant

Éviter la cuisson d’aliments avec cette eau

Une liste des lacs de la région où la présence d’algues bleu-vert a été confirmée et plus de conseils sont disponibles sur le site web de Santé publique Sudbury et district. (Nouvelle fenêtre)