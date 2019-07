Éric Lapointe : rock star depuis 25 ans

L’ascension d’Éric Lapointe est fulgurante. Au printemps 1994, l’album Obsession et la chanson Terre promise propulsent le jeune rockeur de 25 ans au sommet des palmarès.

L’histoire d’amour entre le couche-tard à la voix éraillée et son public ne faiblira jamais.

Le 19 novembre 1994, l’animatrice Marie Plourde rencontre Éric Lapointe à La ruée vers l’art. L’artiste vient d’écouler plus de 100 000 copies de son premier album en quelques mois. Un phénomène que lui-même a du mal à s’expliquer :

Marie Plourde lui demande s’il croit être le reflet de sa génération, ce à quoi il répond moqueur « j’espère pour eux autres que non ».

Le « nouveau sex-symbole du Québec », comme le définit l’animatrice, ne demande qu’à « faire de la musique et sortir le soir » :

Je suis conscient que je brûle la chandelle par les deux bouts, mais j’aime ça […] L’énergie que six gars qui jouent ensemble peuvent dégager et que le public peut leur renvoyer. Il y a quelque chose d’électrique et de magique à être sur une scène.

Éric Lapointe