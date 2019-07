Une ministre de Doug Ford aurait insulté le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa

Dans une entrevue accordée au journal Ottawa Citizen, Eugene Melnyk a déclaré qu'il se trouvait avec un groupe de personnes au concert à Oro-Medonte, au nord de Toronto, samedi soir, lorsqu'il a vu quelqu'un foncer sur lui .

J’ai pensé : “OK, ça doit être un fan fou, ça ira. Je suis habitué”, et tout à coup, c’est cette femme qui me crie : “Savez-vous qui je suis?” , se souvient M. Melnyk.

Je ne reconnaissais pas cette femme, alors j’ai dit : “Non, je suis désolé”, et elle a crié : “Je suis votre ministre, et vous êtes une foutue merde [f--king piece of shit] et vous êtes un foutu minable [f--king loser]", poursuit-il.

Eugene Melnyk et les Sénateurs n'ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires faites par CBC.

MacLeod s'est excusée

Lundi matin sur Twitter, Lisa MacLeod a écrit qu'elle avait fait des remarques à M. Melnyk lors du concert de samedi, et qu'elle lui présentait ses excuses pour avoir été aussi directe , sans entrer dans les détails de ce qu'elle lui a dit.

Elle a seulement écrit avoir de sérieuses préoccupations au sujet de l'état de nos chers Sénateurs d'Ottawa!

Les Sénateurs d'Ottawa ont connu de nombreux déboires, aussi bien sur la glace qu'à l'extérieur, depuis que l'équipe est passée à un but de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley en 2017. Le propriétaire Eugene Melnyk est souvent la cible de critiques de la part de partisans d'Ottawa.

La députée Lisa MacLeod, qui représente la circonscription provinciale de Nepean, près d’Ottawa, n'a pas répondu non plus aux demandes de commentaires.

Plus tard lundi, le député libéral Michael Coteau a appelé Doug Ford à retirer Lisa MacLeod du cabinet des ministres et de la suspendre du caucus en attendant un autre jugement, qualifiant sa conduite d' inappropriée .

Depuis des mois, des parents, des professionnels et des citoyens inquiets ont prévenu que la conduite de la ministre était inappropriée et indigne d'un ministre , peut-on lire dans un communiqué de M. Coteau faisant référence aux critiques concernant le traitement du dossier de l'autisme par Lisa MacLeod lorsqu’elle était ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

Avec des informations de CBC et de La Presse Canadienne