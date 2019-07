La Résidence 600 Bousquet cherche ardemment des solutions

Luc Bergeron dit faire des efforts pour embaucher le personnel nécessaire afin de répondre aux besoins d’environ 90 résidents hébergés dans son complexe drummondvillois. Le mois dernier, une préposée s’était retrouvée seule pour répondre à leurs besoins.

Nous tenons à informer les gens que nous prenons cette pénurie de main-d’œuvre très au sérieux. Il en va du bien-être de nos aînés, de nos résidents. Nous suivons la situation de près, chaque heure, afin de pouvoir continuer à leur offrir des soins par du personnel attentionné et leur garantir un chez-soi confortable et sécuritaire en tout point , a déclaré dans un communiqué Luc Bergeron, copropriétaire de la Résidence 600 Bousquet.

Le propriétaire précise notamment que des employés d’une agence privée de Montréal sont actuellement à pied d’oeuvre pour soutenir le personnel de l’établissement. La mesure s’additionne au recrutement intensif auquel il dit procéder. On ne lésine pas sur la sécurité. On a des agences qui viennent. On a des bains qui sont donnés par des agences. [...] On a le CIUSSS qui, à travers ses employés, vient aussi nous donner un coup de main , soutient Luc Bergeron.

Le CIUSSS-MCQ assure de son côté suivre de près l’évolution de la situation dans cette résidence privée dont la certification demeure toujours en vigueur.