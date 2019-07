Twenty One Pilots ne tient rien pour acquis

« La tournée va très bien. Après chaque concert, quand je retourne dans les loges, je prends le temps de méditer sur la chance qu’on a de pouvoir faire ça. On est bien chanceux », reconnaît Josh Dun à propos de la tournée Bandito Tour qui s’arrêtera dimanche sur les plaines d'Abraham.

Le batteur du duo américain, qui a remporté avec Tyler Joseph un Grammy en 2017 pour la chanson Stressed out, confie qu’il y a une pression additionnelle quand vient le temps de donner un spectacle dans le cadre d’un festival.

Il y a une différence assez drastique d’ailleurs entre un concert à l’intérieur et à l’extérieur. Ça se vit différemment, mais je ne saurais l’expliquer. Josh Dun, batteur du groupe Twenty One Pilots

On sait que les festivaliers sont là pour voir plein de bands et ça peut être fatigant pour eux. Ils ont peut-être été là tout le weekend, ils étaient au soleil depuis un long moment à attendre, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l’ambiance. Je pense qu’il y a plus de pression sur nous deux et donc on travaille deux fois plus fort pour donner un bon show.

Selon lui, le fait d'être la tête d'affiche de la soirée ne garantit en rien le succès de la prestation. Il faut faire attention, quelqu’un d’autre peut venir voler le show!

Habitués des concerts

Josh Dun parle en connaissance de cause. Avec ou sans Tyler Joseph, il a vu d'innombrables spectacles. Ils ont pris des notes.

On a été à tellement de concerts, on connait l’importance de faire un concert divertissant. On essaie de se mettre au défi constamment pour faire en sorte que ce soit une expérience agréable pour ceux qui viennent nous voir et faire en sorte qu’ils en fassent partie.

Le groupe interprétera des pièces des albums Vessel, Blurryface et Trench.