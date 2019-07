Réouverture du musée des quintuplées Dionne en Ontario

L’ouverture du musée avait été initialement prévue pour le printemps 2019, mais a dû être reportée en raison des travaux de construction qui se déroulent près de son emplacement actuel.

Le Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne a toutefois profité du premier festival Bay Days en juin pour commencer à évaluer l’intérêt du public en ouvrant sporadiquement ses portes.

La première fin de semaine, on a eu plus de 600 visiteurs, donc l’intérêt est là , indique le président du Conseil, Ed Valenti.

Nées prématurées, les quintuplées Dionne ont séjourné dans cette couveuse exposée au musée. Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

La maison de naissance des soeurs Dionne a été déplacée de la petite municipalité de Corbeil - le village d’origine des quintuplées franco-ontariennes - vers North Bay en 1985.

Après avoir géré le musée pendant plus de 30 ans, la Chambre de commerce de North Bay a décidé en 2015 de ne plus s’en occuper et de vendre le terrain qu’occupait la maison. La demeure a ainsi été déplacée, en 2017, en bordure du lac Nipissing.

L’endroit est idéal, selon M. Valenti, qui espère que la construction prochaine d’un parc de jeux d’eau dans les environs attirera entre autres de jeunes visiteurs.

Nous avons aussi un avantage par rapport aux autres entités qui sont établies ici, parce que nous pouvons nous étendre bien au-delà du Canada. Quelques Américains ont déjà manifesté leur intention de venir et nous espérons en accueillir davantage au fil du temps. Il y a un niveau d’intérêt qui nous a beaucoup surpris aux États-Unis. Ed Valenti, président du Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne

Des cinq soeurs Dionne, seules Cécile et Annette sont toujours en vie. Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

Les poids des quintuplées Dionne à la naissance Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

Le musée compte entièrement sur l’aide de bénévoles pour l’instant, mais le Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne souhaite avoir accès à du financement gouvernemental pour pouvoir embaucher des employés.

Une cérémonie d'ouverture officielle aura lieu à une date toujours indéterminée.

Avec les informations de Michel Laforge