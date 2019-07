L'importance de la surveillance citoyenne pour contrôler la qualité de l’eau

Les trois centres sont établis à Toronto depuis 2016, sur l'île Manitoulin depuis 2018, et sur la rive nord du lac Érié, dans la région de Niagara, depuis ce printemps.

L'initiative fait appel à des bénévoles pour collecter des échantillons d'eau dans les endroits où les gens se baignent et naviguent afin de déterminer la concentration de bactéries dangereuses que contient l’eau des lacs, comme l'E. coli.

Les informations collectées sont diffusées sur le site internet ou l'application Swim Guide.

C'est un programme unique qui répond à un besoin croissant , estime de son côté Jérôme Marty, le président de la Société canadienne de limnologie, la science des eaux douces.

Selon lui, l’initiative permet d'appuyer le travail des autorités, car les données que fournissent les bénévoles sont fiables.

Les mesures sont de bonne qualité puisque le programme est basé sur des outils qui sont reconnus par les scientifiques avec des appareils qui sont testés à l'avance alors on a une bonne confiance dans ces mesures , affirme-t-il.

Le scientifique explique que chaque bénévole reçoit une trousse de mesure de qualité d’eau simple d'utilisation. Dans cette trousse se trouvent notamment un thermomètre, un disque de Secchi pour mesurer la transparence de l’eau ainsi que d’autres outils pour mesurer l'oxygène ou la conductivité avec la quantité d’ions dans l’eau par exemple, explique Jérôme Marty, soulignant que tous les bénévoles reçoivent une formation au préalable.

La participation citoyenne jugée bénéfique

Capture de l’écran du site internet www.theswimguide.org prise le 5 juillet 2019. Photo : Radio-Canada

M. Marty considère que faire appel aux citoyens contribue à sensibiliser le public. On a besoin de faire intervenir les citoyens. [...] L'avantage quand les mesures sont faites par les citoyens, c'est que la population va vraiment comprendre l'importance de l'eau.

Une bonne eau, c'est une eau dans laquelle on peut aller nager, c'est une eau que l'on peut boire pratiquement telle quelle, une eau dans laquelle on peut manger les poissons ou les ressources. Jérôme Marty, président de la Société canadienne de limnologie

Des limites dans la mesure de la qualité de l’eau

Des échantillons d'eau prélevés aussi aux abords des plages permettent de déterminer la concentration de bactéries comme l'E. coli. Photo : Radio-Canada

Jérôme Marty explique que la qualité de l'eau change extrêmement rapidement [...] une question d'heures.

Or, le scientifique raporte que des contraintes technologiques imposent un délai de 24 heures pour détecter une contamination.

Quand on prélève un échantillon d'eau dans une zone de baignade, la technologie pose problème, car il faut 24 heures pour faire pousser sur un filtre les colonies de bactéries si elles sont là Jérôme Marty, président de la Société canadienne de limnologie

On va peut-être manquer une contamination parce que ça va nous prendre 24 heures pour la détecter et on va peut-être aussi manquer la réouverture d'une plage qui est fermée alors que l'eau est redevenue bonne, et on va allonger la période de restriction sans en avoir besoin , explique-t-il.

La Ville de Toronto recueille aussi des données sur la qualité de l’eau. En août 2018, des inondations dans la région de Toronto avaient causé une accumulation de déchets dans le lac Ontario.

Des préservatifs, des serviettes hygiéniques et des applicateurs de tampon s’étaient retrouvés en grande quantité dans les ports de Toronto.

Toutefois, la Ville a passé les dernières décennies à nettoyer le rivage et à gérer le système de gestion des eaux pluviales. Elle compte désormais huit plages qui remplissent les critères en matière d'environnement qui sont nécessaires pour obtenir la désignation Blue Flag, une certification internationale qui permet aux amateurs de plages de savoir que l'eau est suffisamment propre pour nager.