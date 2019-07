France Nadeau, l'un des grands noms de Femme d'aujourd'hui à Radio-Canada, est décédée

La journaliste et animatrice France Nadeau s'est éteinte ce matin à l'âge de 85 ans. Elle s'était notamment illustrée dans l'équipe de Femme d'aujourd'hui, émission phare de Radio-Canada pendant 17 ans.

Femme d'aujourd'hui a été diffusée de 1965 à 1982 et France Nadeau aura participé sur toute cette période à cette aventure journalistique hors du commun.

Au sein de cette émission, elle a été tantôt animatrice, tantôt journaliste, couvrant une multitude de sujets. En 1976, par exemple, elle y a présenté deux entretiens sur la sexualité des personnes âgées.

Elle y a côtoyé de grands noms du métier comme Aline Desjardins, Louise Arcand et Rachel Verdon. Par ses reportages, enquêtes, tables rondes et entrevues, l'émission éclaire l'opinion publique sur les sujets qui étaient d'actualité et qui le sont encore : la rémunération du travail des femmes à la maison, l'équité salariale, le viol, la contraception.

Née Johnson, France Nadeau voit le jour le 9 octobre 1933 à Sherbrooke. Son père, Raymond, est le frère de Daniel Johnson, chef de l'Union nationale qui fut premier ministre du Québec de 1966 à 1968.

Elle épouse en 1957 Pierre Nadeau, annonceur, animateur et journaliste à Radio-Canada, qui a travaillé entre autres aux côtés de Judith Jasmin, Claude-Jean Devirieux et Richard Garneau.

Mariés en 1957, les jeunes époux prennent le train pour New York, puis un bateau à destination de Paris, où France Johnson a obtenu une bourse d'études en art dramatique. Il la suit. Elle prend alors le nom de son époux, parce qu'elle trouve « que ça coule mieux », révélera-t-elle par la suite au magazine Télé-Radiomonde.

Le couple revient au Québec au bout d'une dizaine de mois.

En 1965, c'est au tour de France de suivre Pierre, qui vient d'être nommé correspondant de Radio-Canada à Paris. Les Nadeau sont désormais une famille; le couple a deux enfants, Sylvain et Pascale, aujourd'hui chef d'antenne à la télé de Radio-Canada.

La journaliste et chroniqueuse France Nadeau, en 1971, dans un studio de télévision de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

À Radio-Canada, elle est journaliste à L'observateur de 1978 à 1981 puis anime Au fil de la semaine (1980-81). Viennent ensuite Au jour le jour (1982 à 1989) puis Reflets d'un pays, où elle agit tour à tour comme chroniqueuse, animatrice, auteure, de 1984 à 1987.

France Nadeau n'a pas déployé son talent qu'à Radio-Canada : elle a aussi été chroniqueuse à l'émission Bon dimanche sur les ondes de Télé-Métropole.

Le magazine Télé-Radiomonde annoncera, en mai 1983, la séparation de France et Pierre Nadeau. C'était « l'un des plus beaux couples de la colonie artistique journalistique », disait-on d'eux, dixit Télé-Radiomonde.

France Nadeau a cinq petits-enfants.